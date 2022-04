Analiza Politica: Koga bi volili Slovenci? Na vrhu izenačena SDS in Gibanje svoboda

Politico je primerjavo javnomnenjskih anket o podpori političnim strankam naredil prejšnji četrtek. Enak delež volivcev bi volil trenutno vladajočo stranko SDS (23 odstotkov) in novo Gibanje svoboda (23 odstotkov) pod vodstvom Roberta Goloba. Sledijo jima SD z 11 odstotki, Levica z osmimi odstotki, NSi in LMŠ s šestimi odstotki ter SAB s štirimi odstotki. Štiriodstotno podporo ima tudi gibanje Povežimo Slovenijo, stranka Naša dežela ima dvoodstotno podporo. Z enim odstotkom podpore pa so se na dnu lestvice znašle Piratska stranka Slovenije, SNS, DeSUS in Dobra država.

Pri Politicu so pojasnili: "Da bi povečali statistično zanesljivost, želimo vse dobro izvedene ankete o določenem vprašanju združiti v enotno oceno nacionalnega političnega razpoloženja. Združevanje rezultatov ustvari trdnejšo oceno stanja mnenja, zmanjša vpliv izstopajočih rezultatov in jasneje prikaže trende."

V svojo raziskavo vključijo več javnomnenjskih anket iz posameznih držav, ki pa morajo izpolnjevati dva pogoja: anketa mora vsebovati informacije o tem, kako je bila izvedena (po telefonu ali na terenu, kdo je bil vodja skupine, kdo je naročnik in kdo plačnik, velikost vzorca), opravljena pa mora biti transparentno, "pod budnim očesom podjetja, ki izvaja ankete". Kot so pojasnili, ne upoštevajo anket v družbenih medijih ali na spletnih mestih, kjer lahko s klikom glasujete večkrat.

Držijo se tudi pravila, da mora posamezna anketa za reprezentativen rezultat zajemati vzorec vsaj 800 ljudi.