Politiki ne želijo (več), da se jih vidi v družbi elite in sredi razkošja?

Večji del leta je Davos "zgolj" priljubljeno smučišče visoko v švicarskih Alpah. Potem pa pride tisti teden v januarju, ko se tja obrne svetovna pozornost, saj se tam elita zbere na letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Razpravljajo o vizijah za prihodnost in perečih dnevnih temah, s tem pa po eni strani razkrivajo, kako razmišljajo voditelji, po drugi strani pa občasno razburjajo z idejami in hranijo strahove ljubiteljev teorij zarote.

icon-expand Svetovni gospodarski forum v Švici FOTO: AP

V Davosu se začenja Svetovni gospodarski forum. WEF je leta 1971 ustanovil Klaus Schwab, švicarsko-nemški ekonomist in profesor, da bi spodbudil globalno sodelovanje pri političnih, družbenih in gospodarskih vprašanjih. V osnovi je cilj te organizacije, ki ima zdaj sedež v bližini Ženeve, združiti javni in zasebni sektor, da bi skupaj iskali rešitve za pereče globalne težave, vpleteni zase pravijo, da so zavezani iskanju rešitev za boljši svet. Pogosto so sicer tarča očitkov, da skrbijo za interese bogatašev. WEF je tako pogosto kritiziran kot oder, kjer razpravlja privilegiran "odstotek sveta", kjer se lobira pri bogatih in vplivnih, da bi se dosegle globalne spremembe. A tarča kritik so na drugi strani tudi - kritiki. Ekonomski dopisnik New York Timesa Peter Goodman je na primer v svoji knjigi 'Človek iz Davosa' poudaril protislovje, ko se od milijarderjev in elit, ki jih kritiki obtožujejo, da povzročajo največje probleme na svetu, zahteva, naj najdejo načine za njihovo rešitev. Je pa Davos, kot še marsikatera druga konferenca, tudi kraj, kjer govorci pridigajo o tistem, česar potem sami ne živijo - denimo o klimatskih spremembah, pri čemer pa se v Davos pripeljejo z - zasebnimi letali.

V Davos običajno pridejo svetovni voditelji, vodstva EU in ZN, pa poslovneži, podjetniki, ugledni misleci, akademiki, vodje nevladnih organizacij in dobrodelnega sektorja, inovatorji, civilna družba, aktivisti vseh veroizpovedi, občasno zvezniki ... Uradni seznam gostov je pogosto zelo ekskluziven in je sestavljen iz približno 2.000 do 3.000 udeležencev in govorcev. Ker pa se ob glavnem zvrsti še vrsta obrobnih dogodkov, forum skupaj privabi več tisoč ljudi. Forum se sicer lahko pohvali tudi s kakšnim dosežkom, pred letošnjim dogodkom poudarja Euronews. Leta 1988 je bil na srečanju podpisan sporazum, ki je pomagal Turčiji in Grčiji, da sta se umaknili z roba oboroženega spopada. Leta 1992 sta se Nelson Mandela in takratni južnoafriški predsednik FW de Klerk prvič skupaj pojavila na mednarodnem prizorišču prav v Davosu, kar je bil pomemben korak proti odpravi apartheida. Par je naslednje leto prejel Nobelovo nagrado za mir. Leta 2000 pa je bila v Davosu ustanovljena Globalna zveza za cepiva in imunizacijo (Gavi), ki je od takrat izboljšala dostop do cepiv za milijone. Od svojega nastanka naj bi prispevala k cepljenju 760 milijonov otrok po vsem svetu.

icon-expand Nemški kancler Olaf Scholz FOTO: AP

Olaf Scholz, nemški kancler, naj bi bil sicer edini od voditeljev skupine G-7, ki se bo udeležil letošnjega Davosa. To, da je v Švico pripotovalo malo najpomembnejših voditeljev, se je v preteklosti že dogajalo. Razlogi za njihovo odsotnost so pogosto bolj pereče težave, ki jih je potrebno rešiti doma. Rekordno udeležbo voditeljev G7 smo videli leta 2018, ko se ga je udeležilo šest od sedmih voditeljev. To je vključevalo tudi nekdanjega ameriškega voditelja Donalda Trumpa, ki se je foruma v enem mandatu udeležil dvakrat- za razliko od svojega predhodnika Baracka Obame, ki v Davos ni prihajal. Nekdanji politični svetovalec in ustanovitelj svetovalne družbe The Story Network, Ed Owen, je za ameriški CNBC sicer ocenil, da obstaja še en pomemben razlog, da se voditelji vse bolj izogibajo Davosa - politiki naj bi bili namreč vse bolj previdni, ko gre za druženje z "globalno elito", saj naj bi jim to odnašalo politične točke. Ni namreč tako malo volivcev, ki so - tudi po zaslugi vsega mogočega, kar lahko najdemo na družbenih omrežjih, prepričani, da so takšni dogodki namenjeni temu, da politiki dobijo navodila, kako ljudstvo voditi v skladu z zahtevami "elite, ki vlada svetu".

icon-expand Inflacija naj bi politike odvrnila od odhoda v Davos. FOTO: AP

Owen tudi meni, da bi ugledu politikov škodovalo, če bi ljudje videli, kako uživajo v grešno dragem Davosu - medtem ko imajo ljudje po svetu zaradi inflacije težave z nakupom hrane in plačilom položnic. Tudi WEF je v letnem poročilu o tveganjih pred vrhom zapisal, da je kriza življenjskih stroškov največja grožnja današnjemu svetu, pri čemer je poudaril vpliv energetske krize, pomanjkanja hrane in višjih cen na najbolj ranljive. Še posebej naj bi bil po Owenovem mnenju v takšnih razmerah prihod v Davod problematičen za britanskega premierja. Rishi Sunak je namreč že tako tarča kritik, da se mu niti ne sanja, kako živijo ljudje v njegovi državi, saj se je sam še pred politično kariero kopal v denarju.