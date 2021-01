Politiki pozivajo Rusijo: Izpustite Navalnega iz zapora

Več vodilnih konservativnih politikov iz baltskih in nordijskih držav se je pridružilo protestu na Facebooku zaradi množičnih aretacij privržencev ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na nedavnih protestih v Rusiji. Pozvali so k izpustitvi iz zapora – Navalnega in protestnikov.

"Zaskrbljeni smo zaradi množičnih aretacij miroljubnih protestnikov v Moskvi in drugih ruskih mestih. Brez odlašanja jih je treba izpustiti," je dejala norveška premierka Erna Solberg. Podobne pozive so izrazili Carl Bildt, bivši zunanji minister in premier Švedske, Alexander Stubb, bivši finski premier in zunanji minister, ter zunanji minister Litve Gabrielius Landsbergis. Protest na Facebooku je sprožil Ulf Kristersson, vodja švedske opozicijske konservativne Zmerne stranke, zaradi aretacij več kot 3500 privržencev Navalnega na sobotnih protestih, na katerih so zahtevali njegovo izpustitev iz zapora. Protestu na Facebooku se je pridružilo več politikov. PREBERI ŠE Na demonstracijah v podporo Navalnemu več kot 2000 aretiranih Zatrtje protivladnih protestov je pokazalo, da se ruski predsednik Vladimir Putin uči pri dolgoletnem beloruskem predsedniku Aleksandru Lukašenku, pa je zapisala Sandra Kalniete, nekdanja zunanja ministrica Latvije in članica Evropskega parlamenta. Obsodila je tudi nesorazmerno uporabo sile proti protestnikom v Rusiji. PREBERI ŠE 'Carjevo veleposestvo': Navalni razkril domnevno Putinovo palačo Aleksej Navalni se je v Rusijo vrnil 17. januarja, potem ko se je od lanskega avgusta v Nemčiji zdravil in okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Rusiji. Za zastrupitev krivi Moskvo, kar ta zanika. Ob vrnitvi v Moskvo so mu takoj odredili 30-dnevni pripor med čakanjem, ali bo sodišče pogojno zaporno kazen iz leta 2014 preoblikovalo v zaporno kazen.