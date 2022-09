Politiki so se prepoznali: 19 mesecev zapora za knjige o ovci in volkovih

Avtorji so sicer trdili, da knjige opisujejo "zgodovino z vidika ljudi", toda sodnik, ki ga je izbrala vlada, je zaključil, da gre za "vajo pranja možganov", poroča BBC.

Obsodba prihaja v času, ko se na območju dogaja vse večje zatiranje državljanskih svoboščin, potem ko je leta 2020 je Kitajska uvedla nov zakon o nacionalni varnosti.

Peking trdi, da je zakon potreben za stabilnost v mestu, kritiki pa trdijo, da je bil zasnovan za zatiranje ljudi, ki ne želijo, da jih Kitajska potegne v svoj sistem nadzora, in oslabitev avtonomije Hongkonga.

Hongkong je namreč posebna upravna regija Kitajske, kar mestu daje določene svoboščine - jih je pa z leti vse manj.

Pet logopedov - Lai Man-ling, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan in Fong Tsz-ho - je že več kot eno leto dni preživelo v zaporu in čakalo na razsodbo.

Skupina, ki je stara med 25 in 28 let, je izdelala e-knjige z risankami, ki so si jih nekateri razlagali, kot da poskušajo otrokom razložiti hongkonško prodemokratično gibanje. V eni od treh knjig se vas ovc bori proti skupini volkov, ki poskuša zavzeti njihovo naselje. Sodnik je prepričan, da so "sejali" seme nestabilnosti "v mestu in po Kitajski.

Obtoženi so bili po zakonu o uporih iz kolonialne dobe – ki so ga do nedavnega tožilci redko uporabljali – in ne po zakonu o nacionalni varnosti iz leta 2020.