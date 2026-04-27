Tujina

Polizal je slamico iz prodajnega avtomata in jo vrnil, grozi mu zapor

Singapur, 27. 04. 2026 11.28 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Slamice

Francoskega najstnika, ki naj bi v Singapurju obliznil slamico iz avtomata za pomarančni sok in jo nato vrnil v razdelilnik, so obtožili povzročanja škode in kršenja javnega reda. Če bo spoznan za krivega, mu grozi več kot dve leti zapora.

18-letni Didier Gaspard Owen Maximilien je posnetek dejanja objavil na Instagramu, kjer se je hitro razširil. Podjetje iJooz, ki upravlja avtomat, je po incidentu zamenjalo vseh 500 slamic ter uvedlo dodatne higienske ukrepe in pregledalo napravo.

Plastične slamice
FOTO: Thinkstock

Če bo najstnik spoznan za krivega, mu grozi več kot dve leti zaporne kazni in več tisoč dolarjev globe, navaja BBC. Incident naj bi se zgodil 12. marca v nakupovalnem središču, posnetek pa je na spletu sprožil ogorčenje.

Maximilien je trenutno študent na singapurski poslovni šoli ESSEC Business School. Predstavnik šole je za medije že prej dejal, da so seznanjeni z incidentom in da potekajo notranje preiskave. Njegovi odvetniki so za CNA povedali tudi, da so starši študenta pripotovali v Singapur, njegov porok za varščino pa naj bi bil predstavnik šole. Sodišče bo njegov primer znova obravnavalo 22. maja.

ZDA znova napadle domnevni čoln z mamili, trije mrtvi

Novo upanje za nasedlega Timmyja: v Severno morje bi ga 'zvlekli'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
27. 04. 2026 11.52
Vržti iz šole direktno v zapor, nato pa dosmrtno izgnati. Drugače bodo takšne zadeve počeli še drugi...
tech
27. 04. 2026 11.52
Ta svet je res šel v p.m., na eni strani imaš politike zaradi katerih vsak dan umre na desetine ljudi in so nekaznovani in tukaj mulca, ki poliže slamico in mu grozi dve leti zapora. Bolano.
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
dominvrt
Portal
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
