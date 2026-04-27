Polizal je slamico iz prodajnega avtomata in jo vrnil, grozi mu zapor

18-letni Didier Gaspard Owen Maximilien je posnetek dejanja objavil na Instagramu, kjer se je hitro razširil. Podjetje iJooz, ki upravlja avtomat, je po incidentu zamenjalo vseh 500 slamic ter uvedlo dodatne higienske ukrepe in pregledalo napravo.

Če bo najstnik spoznan za krivega, mu grozi več kot dve leti zaporne kazni in več tisoč dolarjev globe, navaja BBC. Incident naj bi se zgodil 12. marca v nakupovalnem središču, posnetek pa je na spletu sprožil ogorčenje.

Maximilien je trenutno študent na singapurski poslovni šoli ESSEC Business School. Predstavnik šole je za medije že prej dejal, da so seznanjeni z incidentom in da potekajo notranje preiskave. Njegovi odvetniki so za CNA povedali tudi, da so starši študenta pripotovali v Singapur, njegov porok za varščino pa naj bi bil predstavnik šole. Sodišče bo njegov primer znova obravnavalo 22. maja.