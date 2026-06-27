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Polizal slamico in jo vrnil v avtomat, zdaj mu grozi zapor

Singapur, 27. 06. 2026 09.07 pred 1 uro 1 min branja 28

Avtor:
STA K.H.
Didier Gaspard Owen Maximilien

Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je polizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru.

Didier Gaspard Owen Maximilien, ki je v četrtek dopolnil 19 let, je obtožen, da je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem slamico, ki jo je obliznil, vstavlja nazaj v dozirnik na avtomatu za pomarančni sok.

Domnevni incident se je zgodil 12. marca v nakupovalnem središču v Singapurju.

Maximilien je svoje dejanje posnel in videoposnetek objavil na Instagramu z napisom "mesto ni varno". Posnetek je postal viralen in je sprožil negativne odzive, ki so privedli do njegove aretacije v Singapurju, ki slovi po tem, da ne tolerira slabega vedenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Videoposnetek je naložil na Instagram, saj je "vedel, da bo verjetno povzročil razburjenje javnosti ter izgubo ali škodo podjetju", je navedeno v sodnih dokumentov v zvezi z obtožbo.

Podjetje iJooz, ki upravlja avtomat, je povedalo, da je po incidentu zamenjalo vseh 500 slamic v dozirniku.

Zaradi motenja javnega reda in miru Maximilienu grozi do tri mesece zapora in denarna kazen, za povzročitev materialne škode pa do dve leti zapora.

Maximilienov odvetnik je v petek na sodišču povedal, da se bo njegov klient o svoji krivdi izrekel julija.

Maximilien je trenutno študent singapurske podružnice francoske poslovne šole Essec.

singapur slamica francoski najstnik

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KOMENTARJI28

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Šumsko voče
27. 06. 2026 10.42
V keho z njim
Odgovori
0 0
Moderni mislec
27. 06. 2026 10.35
To je isto, kot, da bi nekomu pljunil v hrano in mu jo postregel, to je kaznivo v EU in v ZDA.
Odgovori
+4
4 0
a res1
27. 06. 2026 10.32
Tega še pri nas nimamo. So napredni tole z slamicami.
Odgovori
+3
3 0
ENDI
27. 06. 2026 10.32
Prav mu je !
Odgovori
+5
6 1
misterbin
27. 06. 2026 10.27
Še nategnjen bo brezplačno v zaporu .
Odgovori
+6
6 0
blue3dragon
27. 06. 2026 10.19
20 let naj bo zaprt, influencer...
Odgovori
+9
10 1
kokicas
27. 06. 2026 10.17
Prav je tako, ker če ni tako strogo je potem stanje tako kot je po evropi z enmimi in tudi v sloveniji vsak po svoje
Odgovori
+8
9 1
St. Gallen
27. 06. 2026 10.06
Red, po svicarsko
Odgovori
+11
12 1
nekajpavem
27. 06. 2026 10.04
Naj odgovarja za svoje nespametno početje. Pa naj objavlja iz zapora vlog…
Odgovori
+13
14 1
Nikdar več
27. 06. 2026 10.24
Vlog bo doooooolg.... Upam.
Odgovori
+1
2 1
Ramzess
27. 06. 2026 09.54
Slamico z avtomata za pomarančni sok, kako je zadeva točno sploh mišljena, sok se toči sproti, slamice pa niso posebej pakirane, jih avtomat dozira ločeno. Kako je on slamico dal v avtomat, če to ni mogoče, ali vsaj nebi smelo biti.
Odgovori
-4
5 9
Bananistanec
27. 06. 2026 10.10
Je sploh važno kako je slamico stlačil nazaj v avtomat, normalno vzgojenem osebku kaj takega ne bi smelo prit na pamet
Odgovori
+11
11 0
borjac
27. 06. 2026 09.50
Pravilno .
Odgovori
+10
11 1
NotMe
27. 06. 2026 09.47
Medtem, 4000 km stran, sledi prepoved mini pakiranj sladkorja, ketchupa...kar vidim otroke, ki sesajo kocke cukra in jih vrnejo v posodico. Pa pekočo papriko v ketchupu. Saj samo hec
Odgovori
+2
4 2
Moderni mislec
27. 06. 2026 10.36
Mmmm pekoča paprika pa feferon...
Odgovori
0 0
Capri
27. 06. 2026 09.41
še dobro, da je samo zapor
Odgovori
+2
3 1
kopernivečmoj
27. 06. 2026 10.13
Samo sklanjat za milo pobrat se ne bo smel....bo hitro slamco fasal...
Odgovori
+2
3 1
Zmaga Ukrajini
27. 06. 2026 09.38
Mene pa zanima kakšne avtomate imajo tam, da so takšne stvari sploh mogoče! A torej so vsi ljudje odvisni od "dobre volje" posameznikov, in torej pristojni niso stvari že v osnovi uredili tako, da kaj takšnega sploh ne bi bilo mogoče storiti,... ker pač nikoli ne veš kje se bo našel kakšen tak idio_, ki bo dobil kakšne takšne bolne ideje. Če lahko vsak prešlata in obliže slamice, potem pač nimajo dobro urejenih stvari.
Odgovori
-2
3 5
_endrug
27. 06. 2026 09.47
V naših samopostrežnih trgovinah je tudi vsemogoče možno delati. Pa večina nedela oslarij.
Odgovori
+9
9 0
Don Muri
27. 06. 2026 09.36
Pravilno
Odgovori
+6
9 3
Quatflow
27. 06. 2026 09.34
Tudi tukaj bi lahko kakšno bolj strogo regulativo sprejeli sploh kar se primitivnega obnašanja do okolja in hrupa tiče, tudi Švica je tako urejena, a kaj ko bi bili potem vsi na ulicah in protestirali - represija..
Odgovori
+5
6 1
Alfi2
27. 06. 2026 09.34
Najlepse pri vsem je,da se zaradi potrebe po objavljanju sami spravijo v zapor. Dajmo temu poskusnemu zajcku dosmrtni zapor, pa naj bo za zgled vsem ostalim vplivnezem.
Odgovori
+7
10 3
devlon
27. 06. 2026 09.29
ce ga starši niso naučili..ga bo družba
Odgovori
+13
15 2
FRPuma
27. 06. 2026 09.58
Preveč so bili obremenjeni z izbiro imena
Odgovori
+4
4 0
ma?erugl
27. 06. 2026 09.22
Pravilno, upam da mu iz glave izbijejo vse neumnosti
Odgovori
+8
10 2
JOSEPH HAYDN
27. 06. 2026 09.15
Ker je to objavil na internet in verjetno z namenom igranja frajerja, je kazen vsekakor primerna. Upam, da jo tudi zares dobi
Odgovori
+17
17 0
dron
27. 06. 2026 09.20
+++
Odgovori
+8
8 0
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