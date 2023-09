Poljak naj bi imel s starejšo hčerko razmerje, posilil naj bi tudi mlajšo

Po grozljivem odkritju treh zakopanih novorojenčkov na Poljskem v javnost prihaja vse več podrobnosti. Po poročanju poljskih medijev je dva otroka rodila 20-letnica, še enega pa njena mlajša sestra. Vse otroke naj bi spočel kar njun 54-letni oče, ki naj bi novorojenčke tudi ubil in zakopal v kleti hiše.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Da se v stari hiški brez fasade in z novimi okni nekaj dogaja, so prebivalci majhne vasice Czerniki, kakšnih 50 kilometrov od Gdanska, sumili že dlje časa. V hišo se je pred približno 15 leti preselila številčna družina, za katero je po smrti žene skrbel sam oče. Sumi vaščanov so se potrdili, ko je policija v minuli petek in soboto v kleti hiše odkrila trupla treh novorojenčkov. Trupla so bila zavita v črne plastične vrečke in zakopana v kleti hiše. "Tam ni bilo tlakov, ampak so bla tla iz zemlje, da si jih lahko izkopal. Trupla so bila v različnih stopnjah razkroja," je za poljski Fakt povedal tožilec Mariusz Duszyski iz okrožnega tožilstva v Gdansku.

Kriminalisti so takoj aretirali 54-letnega Piotra in njegovo 20-letno hčer Paulino. "Moški je obtožen petih kaznivih dejanj: treh umorov, incesta s svojo 20-letno hčerko in incesta z drugo hčerko. Slednjo naj bi v to prisilil z uporabo starševske avtoritete," je za Fakt pojasnil tožilec Duszyski. 20-letnica pa je obtožena incesta in umora svojih dveh otrok. Po ugotovitvah preiskovalcev je mati tretjega novorojenčka njena mlajša sestra. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi bil Piotr tako dedek in oče umorjenih novorojenčkov. Sodišče je za 54-letnika in 20-letnico odredil trimesečni pripor. Za očitana kazniva dejanja pa jima grozi dosmrtna zaporna kazen. Družino v preteklosti že obiskala policija in socialna služba Kot piše poljski Fakt, se v vasi že dolgo govori o tej družini. Kot so povedali poljskim medijem, je pred 15 leti umrla mama, od takrat pa je oče za 12 otrok skrbel sam. Sosedje pripovedujejo, da so ga vsako nedeljo videli, kako je z otroki odšel na sprehod, pogosto so v bližnjem gozdu nabirali gobe. Moški naj ne bi bil zaposlen, družina pa se je preživljala od socialne pomoči in dela otrok, pravijo lokalni prebivalci.

icon-expand Policijska preiskava v Czernikih na Poljskem FOTO: Profimedia