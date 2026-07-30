Poljak osumljen požiga v Medžugorje prišel že pred dvema mesecema

Tožilstvo za Poljaka zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil, zahteva pripor. Prepričani so, da je 31-letnik kazniva dejanja skrbno načrtoval, prav s tem namenom pa je v Medžugorje prišel že pred dvema mesecema.
Sumijo ga požiga zunanjega oltarja cerkve, vandaliziranja več kipov, spodbujanja narodnega, rasnega in verskega sovraštva in povzročitve splošne nevarnosti.
Z očitki se ne strinja njegova odvetnica Denisa Gačanin, ki je izpostavila, da je Poljak pojasnil, da ni želel nikogar prizadeti, temveč je po več mesecih raziskovanj in zbiranja dokazov želel opozoriti, da se v romarskem središču dogaja goljufija. "Želel sem pokazati, da so bila videnja prevara in da je vse skupaj izmišljotina," je odvetnica citirala njegove besede iz pričevanja.
Za kazniva dejanja mu sicer grozi od šest mesecev do pet let zapora.
Nenavaden incident se je sicer zgodil že pred začetkom obravnave, ko je Poljak vztrajno zavračal zagovornika oziroma odvetnika, češ da ga ne potrebuje in da želi ostati v priporu. Sodnik mu je pojasnil, da po zakonodaji zagovornika mora imeti, navaja Klix.
Storilec je roke in obraz kipa, ki se nahaja na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 že večkrat prikazala Marija, pomazal s črno barvo, na podstavku pa v angleščini zapisal "devil in a skirt" (hudič v krilu). Blizu kipa je pustil transparent v poljskem jeziku z zapisom: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan in Jakov so prevaranti. Imam dokaze". Gre za imena šesterice, ki so leta 1981 prvi sporočili, da se jim je v Medžugorju prikazala Marija.
Tarča vandalizma je bil tudi moder križ nedaleč od Marijinega kipa. Storilec je poleg tega zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v romarskem središču.
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