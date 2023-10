Poljaki drli na volišča, opozicija govori o koncu 'mračnega obdobja'

Na Poljskem se nadaljuje preštevanje glasov po parlamentarnih volitvah, ki bodo očitno prinesle spremembo oblasti. Glasove sicer še vedno preštevajo, vendar se izvajalci anket na vzporednih volitvah očitno niso zmotili – vladajoči nacionalisti (PiS) niso uspeli dobiti večine, zato bi oblast lahko prevzele opozicijske stranke. Opozicijski voditelj Donald Tusk je naznanil konec "mračnega obdobja". Stranka PiS, pod vodstvom katere se je Poljska večkrat sprla z EU glede vladavine prava, svobode medijev, migracijske politike in pravic skupnosti LGBT, je sicer razglasila zmago in napovedala, da bo skušala vseeno oblikovati vlado.

"Po preštetih glasovih na polovici volišč je razlika med PiS in Tuskovo koalicijo vendarle že manjša, a še vedno nad 10 odstotnimi točkami," je na Twitterju zapisal dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič. Vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) je osvojila 38,2 odstotka glasov, sledi ji opozicijska Državljanska koalicija (KO) nekdanjega premierja Donalda Tuska z 27,9 odstotka glasov.

icon-expand Volitve na Poljskem FOTO: AP

Večina Poljakov je glede na delne izide podprla sredinsko opozicijo, ki jo poleg KO sestavljata še sredinsko zavezništvo Tretja pot in Levica. Ta ima po polovici preštetih glasov 8,3-odstotno podporo, Tretja pot pa je osvojila 14,4 odstotka glasov. Podobne rezultate so sicer nakazovale že vzporedne volitve, ki so jih objavili po zaprtju volišč v nedeljo in jih danes še dodelali. Glede na podatke agencije Ipsos bi stranka PiS osvojila 36,6 odstotka glasov, kar je 198 od 460 sedežev. Čeprav je to največ od vseh strank, je vseeno precej pod trenutno večino, ki jo je pretekla leta užival premier Mateusz Morawiecki. Hkrati to ni dovolj, da bi lahko oblikovala vladajočo koalicijo. PiS, ki jo vodi Jaroslaw Kaczynski, po novem ne bi imela večine niti ob podpori Konfederacije, ki ji volilne projekcije napovedujejo okoli sedem odstotkov glasov.

icon-expand Jaroslaw Kaczynski FOTO: AP

Predstavnik Tretje poti Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je danes že zavrnil možnost oblikovanja koalicije z vladajočo PiS. "Ljudje, ki so nas volili, želijo spremembo, želijo, da se PiS odstrani z oblasti," je povedal za poljski radio RMF. Tudi Tusk je imel že v nedeljo podoben odziv. "Vladavine PiS je konec," je dejal nekdanji predsednik Evropskega sveta. "Tega mračnega obdobja je konec. Poljska je zmagala, demokracija je zmagala," je še dejal Tusk. Medtem pa so v PiS napovedali, da bodo skušali oblikovati vlado. Vodja predvolilne kampanje je namreč za omenjeni radio dejal, da je stranka zmagala in da bodo skušali oblikovati vlado pod vodstvom Morawieckega. "Ne glede na to, kako je videti, smo zmagali," je danes dejal Joachim Brudzinski. Končni izidi volitev naj ne bi bili znani pred torkom.

icon-expand Donald Tusk FOTO: AP

Mandat za oblikovanje vlade mora sicer podeliti poljski predsednik Andrzej Duda, zaveznik stanke PiS. Pred volitvami je napovedal, da bo mandat najprej dal vodji zmagovalne stranke. Ta bo imel 14 dni časa, da v parlamentu dobi absolutno večino. Če mu to ne bo uspelo, drugega mandatarja imenuje parlament. Varšava in Bruselj pogosto na nasprotnih bregovih Tokratne volitve so po oceni več analitikov veljale za odločilne za prihodnjo usmeritev Poljske. PiS bi namreč v primeru zmage nadaljevala politiko, zaradi katere je Varšava že dlje časa v sporu z Brusljem. Predvsem gre za nesoglasja na področjih spoštovanja načel demokracije in vladavine prava, svobode medijev, migracij, pravic žensk in skupnosti LGBT. Po drugi strani je opozicija napovedovala spremembe, krepitev demokracije, pravne države in zahodnih vrednot. Tusk je pred volitvami obljubil, da bo ponovno vzpostavil dobre odnose z EU ter dosegel deblokado evropskih sredstev, ki so bila zamrznjena zaradi sporov Varšave z Brusljem. Napovedal je tudi legalizacijo splava. Tusk je bil sicer med kampanjo deležen ostrih kritik s strani vladajoče stranke, češ da je "utelešenje zla" in "izdajalec poljskega naroda, ki sledi le interesom Bruslja in Berlina". "Upanje za Poljsko, upanje za Evropo," pa se je na trenutne rezultate odzvala slovenska zunanja ministica in predsednica stranke SD Tanja Fajon. "Če bo zmaga opozicijskih strank na včerajšnjih volitvah tudi po uradni razglasitvi rezultatov potrjena, bo to jasen glas Poljakov za spremembe," je zapisala na Twitterju in zaključila z besedami: "Za demokratično, odprto in evropsko Poljsko." Čakali v dolgih vrstah Volilna udeležba na volitvah je bila rekordna, 72,8-odstotna. Občasno je bila na nekaterih voliščih celo precejšnja gneča.

icon-expand Poljaki so množično drli na volišča. FOTO: AP