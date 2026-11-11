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Poljaki in Rusi aretirali domnevne vohune

Moskva, Varšava, 11. 11. 2026 10.56 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Aretacija domnevnega vohuna na Poljskem

Na Poljskem so v začetku meseca pridržali dva ukrajinska državljana, ki naj bi vohunila za Rusijo, je v torek potrdil poljski notranji minister Tomasz Siemoniak. Ruska obveščevalna služba FSB pa je sporočila, da so v Kaliningradu aretirali človeka, ki naj bi delala za poljsko obveščevalno službo.

"Na podlagi sodne odločbe so pridržana preventivno premestili v pripor," je v izjavi sporočil FSB. Pri tem agencija ni razkrila njune identitete niti državljanstva. Dodala pa je, da sta domnevno zbirala informacije o zaposlenih in ustanovah ruskega obrambnega ministrstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FSB je še sporočil, da so izdali uradna opozorila sedmim poljskim državljanom in trem ruskim državljanom, ki so imeli stike s "poljskimi posebnimi službami".

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Poljski notranji minister je v torek sporočil, da so poljske oblasti pridržale dva ukrajinska državljana, ki naj bi vohunila za Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska obveščevalna agencija ABW je na družbenem omrežju X sporočila, da sta moška fotografirala kritično infrastrukturo in vojaška oporišča na Poljskem. Za svoje aktivnosti naj bi prejemala plačilo v kriptovalutah.

Domnevno sta skušala odgovornost pripisati Ukrajini, saj sta na avtomobilih namestila podobne registrske tablice, kot jih uporablja ukrajinska vojska, preden sta vozila zažgala. Aretirali so ju v začetku meseca vzhodno od Varšave, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.

Diplomatske odnose med Moskvo in Varšavo že nekaj časa zaznamujejo napetosti, ki so se še dodatno zaostrile zaradi ruske ofenzive v Ukrajini, saj Poljska Kijev podpira politično in z vojaško pomočjo.

Rusija je lani zaprla poljski konzulat v Kaliningradu. Varšava pa je pred tem zaprla ruski konzulat v Krakovu, potem ko so ruske oblasti obtožili organizacije požara, ki je uničil nakupovalni center v poljski prestolnici.

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