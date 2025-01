Poljaki Musku za evropsko bazo ponujajo ogromen grad iz 13. stoletja

Poljaki milijarderju ponujajo grad Glogowek na jugozahodu Poljske. Mesto je bilo v 17. stoletju za krajši čas celo poljska prestolnica, tam je komponiral tudi znameniti Ludwig van Beethoven. Območje ima dolgoletno vinogradniško tradicijo, Muska bi lahko prepričala tudi strateška lokacija, saj je grad v bližini večjih evropskih mest, kot so Berlin, Praga, Dunaj, Bratislava in Varšava.

Župan mesta Piotr Bujak je Musku in njegovim podjetjem poslal vabilo, v katerem ga je pozval k nakupu gradu. Za kakšno ceno bi nepremičnino Poljaki prodali ameriškemu poslovnežu, ni znano, prav tako se Musk na ponudbo še ni odzval.

Na lokaciji je tudi prostor za pristajalno ploščad za helikopterje. Grad je sicer potreben temeljite prenove, ki bi jo lahko zagotovil prav premožen zasebni investitor. Grad je trenutno v lasti mesta.

Bujak je za AP pojasnil, da so odločitev, da bi Musku prodali grad, sprejeli po tem, ko so v medijih zasledili novice, da Musk išče lokacijo, ki bi mu služila kot evropska baza. Med možnimi lokacijami naj bi se sicer najprej omenjalo graščino v Italiji. "Nismo slabši od Toskane. Pri nas je popolna klima in s tem najboljša lokacija na Zemlji," s hvalami na račun svojega mesta ni skoparil župan.