Poljaki sestrelili več dronov nad svojim ozemljem

Vojska je sporočila prebivalcem na območju sestrelitve naj začasno ostanejo doma. "Poljska in zavezniška letala delujejo v našem zračnem prostoru, medtem ko so zemeljski sistemi zračne obrambe in radarski izvidniški sistemi v najvišji stopnji pripravljenosti," je sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil.

"Letala so uporabila orožje proti sovražnim objektom," je na družbenih omrežjih sporočil poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in dodal, da so v stalnem stiku s poveljstvom zveze Nato. Poveljstvo poljske vojske je kršitev zračnega prostora označilo kot dogodek brez primere. "Gre za dejanje agresije, ki je ustvarilo resnično grožnjo za varnost naših državljanov", so sporočili v izjavi.

Poljski premier Donald Tusk je potrdil, da poteka operacija, "povezana z večkratnimi kršitvami poljskega zračnega prostora". V objavi na X je premier dejal, da je v "stalnem stiku" z ministrstvom za obrambo in da je prejema neposredna poročila poveljnika operacije.

Tusk je v svoji zadnji izjavi dejal, da je v stalnem stiku z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Nujna seja kabineta vlade je bila sklicana za 8. uro zjutraj. Pred sestankom se poljski premier posvetuje s ključnimi ministri, odgovornimi za obrambo in varnost, je še sporočila vlada.

To bi lahko bilo prvič, da je neka država Nata neposredno sodelovala v posredovanju proti objektom v svojem zračnem prostoru od začetka vojne v Ukrajini leta 2022. Poljska je sicer v preteklosti večkrat aktivirala bojno letalstvo zaradi nevarnosti dronov, ki so med bombardiranjem Ukrajine vstopali v poljski zračni prostor.

Rusija se o najnovejšem incidentu ni odzvala. Ruski predsednik Vladimir Putin je večkrat zanikal kakršno koli namero o napadu na države Nata.