Poljaki zaradi ruskih napadov blizu meje aktivirali zračno obrambo

Ruske sile so ponoči izvedle nove obsežne napade, eksplozije so odjeknile v devetih ukrajinskih regijah, med njimi tudi v Kijevu, Lvovu in Volinski regiji, trdijo ukrajinske oblasti.

V napadih v osrednji regiji Kirovgrad so bili ranjeni štirje železniški delavci, ki se zdravijo v bolnišnici. Zaradi škode na železniški infrastrukturi pa bodo po navedbah ukrajinskih železnic nastale tudi zamude. V napadih v kraju Znamianka v isti regiji je bilo ranjenih šest ljudi in poškodovanih 28 domov.

Ukrajinska zahodna soseda Poljska je zaradi napadov in zagotovitve varnosti aktivirala svoja in zavezniška letala, so sporočile poljske oborožene sile.

Nočni napadi so se zvrstili med obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina v Pekingu, kjer se je udeležil velika kitajske vojaške parade ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni.