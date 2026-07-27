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Poljakinja šokirana nad stanjem na hrvaški plaži: 'Naj pridem ob treh zjutraj?'

Tučepi, 27. 07. 2026 15.37 pred 29 minutami 1 min branja 10

Avtor:
N.V.
Poljakinja, ki letuje v Tučepih objavila fotografijo "rezerviranih" ležalnikov.

Medtem ko so poletne počitnice v polnem razmahu in je Hrvaška polna turistov, pa presenečajo nevsakdanji prizori. Poljakinjo denimo je zelo presenetilo stanje na ležalnikih na plaži, kar je tudi delila v skupini na Facebooku.

Poljakinjo, ki letuje v Tučepih je zgodaj zjutraj presenetil prizor na plaži, ko so na prav vsakem ležalniku bile brisače, piše Net.hr. Kar pomeni, da so si ljudje mesto rezervirali že zelo zelo zgodaj zjutraj.

"Ali mi lahko kdo razloži, v čem je trik s temi rezervacijami na plaži? Ura je sedem zjutraj, pa so že vsa mesta zasedena. Ob kateri uri moram torej priti, da bom našla prostor zase – ob treh zjutraj?" se je spraševala Poljakinja, katere objava je zbrala skoraj 1500 komentarjev.

Poljakinja, ki letuje v Tučepih objavila fotografijo "rezerviranih" ležalnikov.
Poljakinja, ki letuje v Tučepih objavila fotografijo "rezerviranih" ležalnikov.
FOTO: Facebook

Medtem ko so ji mnogi svetovali, naj se v prihodnje s tem ne obremenjuje in naj svojo brisačo postavi tja, kjer se ji zdi primerno, je zanimivo omeniti, da so takšne "rezervacije" na številnih priljubljenih turističnih destinacijah najstrožje prepovedane.

Tako je na primer mesto Pag pred komaj dvema tednoma objavilo fotografije, na katerih so prikazani komunalni redarji, ki s plaž odstranjujejo ležalnike in brisače. Pred nekaj dnevi so enako ukrepali tudi v občini Sveti Filip in Jakov, enako odločitev pa so sprejeli tudi v Novem Vinodolskem.

tučepi ležalniki počitnice hrvaška

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KOMENTARJI10

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Hames
27. 07. 2026 16.33
Meni tole zgleda kot da je ogromno ljudi pozabilo brisače od prejšnjega dne. Zmetat na en kup pa je to to. Kakšne rezervacije, lepo vas prosim…
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0 0
periot22
27. 07. 2026 16.30
Ko prideš in vidiš da ni nikjer nikogar brisačo vržeš v daljavo in svojo postaviš na izbran prostor in je stvar urejena!
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0 0
Bananistanec
27. 07. 2026 16.30
Če se noben ne kopa, odstraniš brisače kjer ti ustreza
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0 0
JanezNovak13
27. 07. 2026 16.21
Pri mojem lavorju doma je vedno senca. In hladna pijača.
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+1
1 0
dededetox
27. 07. 2026 16.20
Če je slika pristna, potem je očitno še pol plaže nezasedene! Ali pa gre zgolj za plačan prispevek naših susjeda, da je croejša polna turistov kar letos definitvno ni!
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+1
1 0
Medo888
27. 07. 2026 16.18
V glavnem ni pa več Nemcev toliko , mislim da je turistov generalno manj kot prejšnja leta previsoke cene so
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+1
1 0
Prelepa Soča
27. 07. 2026 16.17
Koga pa sploh to zanima? Še dobro, da mi te fore niso potrebne, s tem smo zaključili že pred davnimi leti.
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+2
2 0
Medo888
27. 07. 2026 16.16
Sicer sem na Hrvaškem vem pa da naslednje leto dobro premislimo , ležalnik 10 EUR hamburger 15 parking nikjer več skoraj zastonj , gužva kamor greš vročina resnično je za premislit , mažejo se z kremami zelo smrdi povsod po obali kadijo . Narava sicer je lepa ni pa to več tisti pravi umirjeni dopust naslednjič v hribe ali kako jezero v naravi
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+1
1 0
beli_nosorog
27. 07. 2026 16.14
Zmečeš v smeti...
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+5
5 0
Mac-tat
27. 07. 2026 16.28
Zakaj v smeti, mislim da bi rdeči križ ali karitas to z veseljem sprejel.
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0 0
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