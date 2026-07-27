Poljakinja šokirana nad stanjem na hrvaški plaži: 'Naj pridem ob treh zjutraj?'

Poljakinjo, ki letuje v Tučepih je zgodaj zjutraj presenetil prizor na plaži, ko so na prav vsakem ležalniku bile brisače, piše Net.hr. Kar pomeni, da so si ljudje mesto rezervirali že zelo zelo zgodaj zjutraj.

"Ali mi lahko kdo razloži, v čem je trik s temi rezervacijami na plaži? Ura je sedem zjutraj, pa so že vsa mesta zasedena. Ob kateri uri moram torej priti, da bom našla prostor zase – ob treh zjutraj?" se je spraševala Poljakinja, katere objava je zbrala skoraj 1500 komentarjev.