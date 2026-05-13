Poljska aktivirala vojaško letalstvo, dvignili lovce in helikopterje

Operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil je popoldne na omrežju X sporočilo, da so zaradi obsežnega napada Ruske federacije na ozemlje Ukrajine, izvedenega z uporabo velikega števila brezpilotnih letalnikov, začeli z uporabo vojaškega letalstva v njihovem zračnem prostoru.

"V skladu z veljavnimi postopki je operativni poveljnik RSZ aktiviral potrebne sile in sredstva, ki so mu na voljo. V pripravljenosti in delovanju so dežurna lovska letala ter helikopterji, kopenski sistemi zračne obrambe in radarskega izvidovanja pa so dosegli višjo stopnjo pripravljenosti," so zapisali. Kot so pojasnili, so ti ukrepi preventivne narave in so usmerjeni v zagotavljanje varnosti ter zaščite zračnega prostora, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožena območja. "Operativno poveljstvo RSZ trenutno situacijo nenehno spremlja, sile pa ostajajo pripravljene na takojšen odziv," so objavili na omrežju X.

Vojaške letalske operacije zaključili

Vojaške letalske operacije so se končale, pa je kasneje sporočila poljska vojska in dodala, da ni bila zabeležena nobena kršitev zračnega prostora članice Nata. "Aktivirani sistemi zračne obrambe in radarske izvidnice na kopnem so se vrnili k standardnim operativnim dejavnostim," so zapisali na družbenem omrežju X.

V ruskih napadih z droni v Ukrajini ubitih več ljudi

V napadih z brezpilotniki, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, so bili v mestu Rivne na zahodu Ukrajine ubiti trije ljudje, še več je ranjenih. Tarča napadov so bili tudi drugi kraji po vsej državi. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predaji ozemlja na vzhodu države, kar Kijev zavrača. Ruske sile so danes z droni napadle več območij po celotni Ukrajini. Tarča napadov sta bili mesti Rivne in Odesa ter regiji Hmelnicki in Čerkasi v osrednjem delu države, opozorilne sirene so se oglasile tudi v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V mestu Rivne so bili ubiti trije ljudje, še najmanj štirje pa ranjeni. Več ljudi je bilo ranjenih tudi v drugih napadih, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, čeprav običajno potekajo ponoči. V Moskvi so ob tem danes znova poudarili, da je Rusija pripravljena končati vojno, če Ukrajina umakne svojo vojsko iz Donbasa, kar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že večkrat zavrnil. "Preden bo prišlo do premirja in priložnosti za obsežna mirovna pogajanja, mora Zelenski izdati ukaz o prekinitvi ognja in umiku ukrajinskih sil iz Donbasa in iz ruskih regij," je po navedbah AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Območje Donbasa obsega samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk, ki ju je Rusija priznala 21. februarja 2022, le tri dni pred začetkom invazije na Ukrajino. Kmalu po invaziji pa si je po mednarodno nepriznanih referendumih nezakonito priključila štiri delno zasedene regije na vzhodu in jugu Ukrajine - Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson. Rusija in Ukrajina tako nadaljujeta medsebojne napade po izteku tridnevne prekinitve ognja, ki je veljala pretekli konec tedna.

Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta. Kljub poskusom, da bi našli rešitev za končanje vojne, pogajanja med Kijevom in Moskvo ob posredovanju ZDA doslej niso prinesla preboja. Konec februarja so povsem zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na vojno na Bližnjem vzhodu.

