Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poljska aktivirala vojaško letalstvo, dvignili lovce in helikopterje

Varšava, 13. 05. 2026 17.47 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Poljsko letalo F16

Poljska je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo in okrepila pripravljenost zračne obrambe, so sporočili iz vojske. Kasneje so sporočili, da so se vojaške operacije zaključile in dodali, da ni bila zabeležena nobena kršitev zračnega prostora članice Nata.

Operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil je popoldne na omrežju X sporočilo, da so zaradi obsežnega napada Ruske federacije na ozemlje Ukrajine, izvedenega z uporabo velikega števila brezpilotnih letalnikov, začeli z uporabo vojaškega letalstva v njihovem zračnem prostoru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V skladu z veljavnimi postopki je operativni poveljnik RSZ aktiviral potrebne sile in sredstva, ki so mu na voljo. V pripravljenosti in delovanju so dežurna lovska letala ter helikopterji, kopenski sistemi zračne obrambe in radarskega izvidovanja pa so dosegli višjo stopnjo pripravljenosti," so zapisali.

Kot so pojasnili, so ti ukrepi preventivne narave in so usmerjeni v zagotavljanje varnosti ter zaščite zračnega prostora, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožena območja. "Operativno poveljstvo RSZ trenutno situacijo nenehno spremlja, sile pa ostajajo pripravljene na takojšen odziv," so objavili na omrežju X.

Vojaške letalske operacije zaključili

Vojaške letalske operacije so se končale, pa je kasneje sporočila poljska vojska in dodala, da ni bila zabeležena nobena kršitev zračnega prostora članice Nata.

"Aktivirani sistemi zračne obrambe in radarske izvidnice na kopnem so se vrnili k standardnim operativnim dejavnostim," so zapisali na družbenem omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ruskih napadih z droni v Ukrajini ubitih več ljudi

V napadih z brezpilotniki, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, so bili v mestu Rivne na zahodu Ukrajine ubiti trije ljudje, še več je ranjenih. Tarča napadov so bili tudi drugi kraji po vsej državi. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predaji ozemlja na vzhodu države, kar Kijev zavrača.

Ruske sile so danes z droni napadle več območij po celotni Ukrajini. Tarča napadov sta bili mesti Rivne in Odesa ter regiji Hmelnicki in Čerkasi v osrednjem delu države, opozorilne sirene so se oglasile tudi v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V mestu Rivne so bili ubiti trije ljudje, še najmanj štirje pa ranjeni. Več ljudi je bilo ranjenih tudi v drugih napadih, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, čeprav običajno potekajo ponoči.

V Moskvi so ob tem danes znova poudarili, da je Rusija pripravljena končati vojno, če Ukrajina umakne svojo vojsko iz Donbasa, kar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že večkrat zavrnil.

"Preden bo prišlo do premirja in priložnosti za obsežna mirovna pogajanja, mora Zelenski izdati ukaz o prekinitvi ognja in umiku ukrajinskih sil iz Donbasa in iz ruskih regij," je po navedbah AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Območje Donbasa obsega samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk, ki ju je Rusija priznala 21. februarja 2022, le tri dni pred začetkom invazije na Ukrajino. Kmalu po invaziji pa si je po mednarodno nepriznanih referendumih nezakonito priključila štiri delno zasedene regije na vzhodu in jugu Ukrajine - Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson.

Rusija in Ukrajina tako nadaljujeta medsebojne napade po izteku tridnevne prekinitve ognja, ki je veljala pretekli konec tedna.

Preberi še Trump naznanil tri dni miru med Rusijo in Ukrajino

Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta. Kljub poskusom, da bi našli rešitev za končanje vojne, pogajanja med Kijevom in Moskvo ob posredovanju ZDA doslej niso prinesla preboja. Konec februarja so povsem zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na vojno na Bližnjem vzhodu.

Slovaška zaprla mejo z Ukrajino, po dveh urah jo spet odprla

Slovaška je danes iz varnostnih razlogov zaprla mejne prehode z Ukrajino, so sporočile oblasti. Podrobnosti sprva niso bile znane, po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi odločitvi botrovali ruski napadi na zahodno ukrajinsko regijo Zakarpatje ob meji. Po približno dveh urah so prehode ponovno odprli.

"Iz varnostnih razlogov so danes od okoli 15.00 do preklica zaprti vsi mejni prehodi z Ukrajino," so sporočili s slovaške carinske uprave. Javnost so pozvali, naj spremlja aktualne informacije o razmerah in upošteva navodila njih in policije.

Slovaška zasebna televizijska postaja TA3 je kmalu zatem poročala, da so mejne prehode po približno dveh urah ponovno odprli. Televizija naj bi tudi izvedela, da so zaprtju botrovali ruski napadi z droni na cilje v obmejni ukrajinski regiji Zakarpatje.

Po pisanju slovaškega časnika Sme naj bi droni med drugim zadeli območje okoli mesta Užgorod, ki se nahaja praktično na m

vojaško letalstvo napad ukrajina rusija

Britanski kralj sredi politične krize predstavil vladni program

24ur.com Proti Ukrajini poletelo 500 dronov, v Kostjantinivki ubitih devet civilistov
24ur.com Rusi z več sto droni in raketami nad Kijev, Poljska v zrak poslala vojaška letala
24ur.com Ruska raketa preletela zračni prostor Poljske
24ur.com Rusi nad Kijev z raketami Kinžal, poljski lovci so se vrnili v oporišča
24ur.com Silovito obstreljevanje Odese in Harkova, v zraku letala Nata in Poljske
24ur.com Poljski lovci prestregli rusko izvidniško letalo
24ur.com Ukrajini primanjkuje vojakov: iz letalstva in logistike na prvo linijo
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Melania razkrila, kakšen odnos sta imela Barron Trump in njegova babica
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713