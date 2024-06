Poljska aretirala devet osumljencev zaradi domnevne ruske sabotaže

"Trenutno je pridržanih devet osumljencev, ki so bili v imenu ruskih obveščevalnih služb neposredno vpleteni v sabotaže na Poljskem," je povedal poljski premier Donald Tusk za televizijo TVN24. Pridržani so osumljeni pretepov, požiga in poskusa požiga, je dodal. Primer je bil poskus požiga tovarne barv v Vroclavu na zahodu Poljske in centra Ikea v Litvi.

Tusk je dejal, da ruske zarote ne zadevajo le Poljske, ampak tudi Litvo, Latvijo in morda celo Švedsko. Po njegovih besedah naj bi potekala mednarodna preiskava."Gre za ukrajinske, beloruske in poljske državljane," je povedal Tusk in namignil, da naj bi bili nekateri rekrutirani iz kriminalnih krogov.