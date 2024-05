Dvemilijardni projekt Ščit-vzhod: Poljska na meji z Belorusijo gradi vojaške utrdbe

"To bo naložba v našo varnost, predvsem v varno vzhodno mejo," je v obrazložitvi 2,3 milijarde težke investicije povedal Tusk in poudaril strateški položaj Poljske, ki se nahaja na ''vzhodnem krilu Nata in Evropske unije''.

Namen poostrenih del je, da bo poljska meja postala varna v času miru, v času vojne pa neprehodna za sovražnika, je še dejal Tusk. Euronews poroča, da se je projekt, ki so ga poimenovali projekt Ščit-vzhod, že začel. Najprej naj bi pričeli z gradnjo vojaških utrdb.