Poljska belorusko vojsko obtožuje poškodovanja ograje na meji, Lukašenko pa svari pred izbruhom nasilja

Poljsko obrambno ministrstvo je danes beloruske varnostne organe obtožilo, da so poškodovali ograjo na meji med državama in tako migrantom omogočili nezakonit prehod meje. Ob tem je na Twitterju objavilo tudi videoposnetek, na katerem je videti, kako na beloruski strani meje oseba v vojaški uniformi odstranjuje ograjo. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pa je danes opozoril, da je treba za vsako ceno preprečiti morebitno nasilno "konfrontacijo" v migrantski krizi na belorusko-poljski meji.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Poljska je na meji postavila začasno ograjo, s katero skušajo migrantom preprečiti, da bi nezakonito vstopili v državo. Visoka je okoli 2,5 metra, obdaja pa jo rezilna žica. To bo glede na načrte nadomestila 5,5 metra visoka pregrada, dodali bodo še senzorje za zaznavanje gibanja in kamere. Novo pregrado bodo začeli postavljati decembra. Več tisoč ljudi že več dni biva v gozdu na beloruski strani meje s Poljsko. Za njimi je nova mrzla noč, nekateri so jo preživeli oviti v odeje, drugi v šotorih. Številni pa so spali kar na mrzlih tleh ob mejnem prehodu Kuznica, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Migranti, ki večinoma prihajajo z Bližnjega vzhoda, že mesece poskušajo prečkati mejo med Belorusijo in Poljsko. Zahodne države beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožujejo hibridne vojne oziroma namernega ustvarjanja migrantske krize na meji z EU. V povračilo na sankcije, ki jih je proti Belorusiji uvedla Unija, naj bi namreč pred meseci začel načrtno vzpodbujati in tudi organizirati prihode bližnjevzhodnih migrantov, ki jih nato množično odvažajo do meje s Poljsko, pa tudi Litvo in v manjši meri Latvijo.

icon-expand Razmere na poljski meji. FOTO: AP

Lukašenko svari pred izbruhom nasilja na meji s Poljsko Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes opozoril, da je treba za vsako ceno preprečiti morebitno nasilno "konfrontacijo" v migrantski krizi na belorusko-poljski meji. "Glavna stvar zdaj je, da zaščitimo našo državo in ljudi ter ne dovolimo spopadov," je poudaril predsednik, ki je sicer po oceni Zahoda sam odgovoren za omenjeno krizo. Po navedbah beloruske tiskovne agencije Belta je Lukašenko ob tem še dejal, da imajo informacije o poskusih dostave orožja migrantom na meji s Poljsko. "Vem, da je že prišlo do poskusov, da se v začasne migrantske tabore dostavi orožje. Zgolj kot provokacije, ki bi lahko vodile v fizični konflikt. Tega v nobenem primeru ne smemo dovoliti. Ne smemo dovoliti, da bi ta tako imenovani problem sprožil razgreto konfrontacijo," je posvaril. Lukašenko je uradni Varšavi danes očital, da vse to počne "pod krinko ščitenja EU pred invazijo beguncev, ki jih je zahodna koalicija pod vodstvom ZDA zbombardirala in oropala". Poljski je obenem očital, da na meji nima le mejnih stražarjev, ampak tudi do 20.000 pripadnikov napadalnih enot z letalstvom in oklepniki, navedbe beloruskih medijev navaja ruska tiskovna agencija Tass.

icon-expand Razmere na poljski meji. FOTO: AP

Na območju ob meji Belorusije s članico EU Poljsko že več kot teden dni tabori na tisoče migrantov, večinoma iz držav Bližnjega vzhoda. EU oblastem v Minsku očita, da jih namerno vabijo oziroma celo organizirajo njihove prihode v Belorusijo ter jih nato množično prevažajo na mejo in jih silijo v nezakonite poskuse prečkanja. Poljska je na meji postavila bodečo žico ter na območje pripeljala na tisoče vojakov, ki premraženim in lačnim migrantom preprečujejo vstop v državo ali jih, če jim to že uspe, prevažajo nazaj na belorusko stran. Lukašenko je sicer o razmerah na meji v ponedeljek govoril z nemško kanclerko Angelo Merkel, kar je bil njun prvi pogovor vse od spornih predsedniških volitev avgusta lani, ki so v Belorusiji sprožili množične proteste.