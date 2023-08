Demonstracija sile na Poljskem: Največja vojaška parada v zadnjih desetletjih

Na paradi bo predstavljena najnovejša tehnologija, ki jo ima Poljska v svojem arzenalu, vključno s tanki M1A1 Abrams ameriške izdelave, južnokorejskimi tanki K2 in samovoznimi havbicami K9, raketometi HIMARS, samovoznimi havbicami Krab ter raketnimi baterijami Patriot ameriške izdelave, ki so del poljskega sistema zračne obrambe "WISA", poroča CNN.

"To je nekako sovjetska stvar. Rusija ima vojaško parado 8. maja, Belorusi jo tudi imajo, prav tako Severna Koreja in Iran. To je nekakšen odsev njihovega jezika. Nasprotne države te parade vidijo kot demonstracijo sile, zato se bo Poljska odzvala z demonstracijo sile," je za CNN povedal Edward Arnold , raziskovalec pri britanskem varnostnem think tanku RUSI.

Poljska pa sicer na vzhodu ne meji le na Ukrajino in Belorusijo, temveč tudi na rusko eksklavo Kaliningrad. Kot navaja CNN, Varšava z obsežno demonstracijo moči pošilja sporočilo, ki ga bosta Rusija in Belorusija zagotovo razumeli.

Obenem je Poljska le dva meseca pred pomembnimi volitvami, zato je Arnold dejal, da želi poljska vlada poleg tega, da Rusiji in njenim zaveznicam pokaže svoje zmogljivosti, tudi pomiriti svoje prebivalce, da je zavezana varnosti. Vladajoča desničarska stranka Zakon in pravičnost upa, da si bo zagotovila tretji zaporedni mandat na oblasti, kar bi bilo v postkomunistični Poljski nekaj brez primere. Vendar ji je doslej težko uspelo prevzeti odločilno prednost pred opozicijsko skupino Državljanska platforma.

"Varnostna vprašanja so poleg gospodarstva in življenjskega standarda zelo pomembna, kar ni presenetljivo, saj na meji s Poljsko poteka vojna," je pojasnil Aleks Szczerbiak, profesor in vodja političnega oddelka na univerzi Sussex v Angliji. "Dokazovanje usposobljenosti na področju varnosti je nujno potrebno za ponovno izvolitev vlade," je dejal in dodal, da to vprašanje zadeva celoten politični spekter. "Nihče ne bo rekel, da vojaška varnost ni pomembno vprašanje in da ne bi smeli krepiti vojske. Opozicija bo rekla, da je vlada pripravila to parado kot nekakšen predvolilni trik, vendar ne bo rekla, da je krepitev poljske vojske nepomembna."

"Vloga Poljske v Natu se je v zadnjem desetletju močno spremenila"

"Če pogledamo Nato pred desetimi leti, preden si je Putin priključil Krim in začel invazijo na Ukrajino, je bil Nato osredotočen predvsem na Bližnji vzhod, Afganistan in tovrstne misije, v katerih je Poljska sodelovala, vendar le v majhnem obsegu," je dejal Jamie Shea, nekdanji uradnik Nata. "Toda od leta 2014, ko se je Nato spet začel osredotočati na srednjo in vzhodno Evropo, se je pomen Poljske v zavezništvu močno povečal."