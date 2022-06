Poljska dokončala že 140 kilometrov ograje ob meji z Belorusijo

Videoposnetek, ki ga je objavila mejna straža, prikazuje visoko ograjo iz kovinskih elementov, pred njo pa patruljirajo terenska vozila. 418 kilometrov dolga poljsko-beloruska meja je minulo poletje in jesen postala žarišče begunske krize, potem ko je na tisoče ljudi z Bližnjega vzhoda poskušalo preko Poljske vstopiti v Evropsko unijo.

S toplejšim vremenom se je število poskusov nezakonitega prehoda meje EU znova povečalo. Po poročanju poljske mejne policije je v soboto mejo med Poljsko in Belorusijo poskušalo prečkati 14 ljudi.

Poljska vojska je konec avgusta lani na delih meje postavila začasno ograjo z rezilno žico. Od začetka januarja pa to začasno ograjo nadomešča stalna 5,5 metra visoka ograja s kamerami in senzorji gibanja. Poljska namerava dela na preostalih odsekih meje dokončati do konca junija.

Oblasti so tudi sporočile, da bodo 1. julija odpravile omejitve, uvedene med migrantsko krizo, zaradi katere je bilo vzpostavljeno trikilometrsko območje prepovedi gibanja, s čimer je vlada novinarjem in aktivistom preprečila dostop do območja.