Poljska gradi največjo kopensko armado v Evropi: 'Gre za revolucijo'

Medtem ko so slovenski poslanci sprejeli resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske, v katerem med drugim načrtujejo tudi dvig obrambnih izdatkov na dva odstotka bruto, je Poljska te izdatke povečala na štiri odstotke - kar je dvakrat več kot zahteva Nato. S tem načrtom bo Poljska postala največji porabnik sredstev na prebivalca v zavezništvu, več sredstev pa bo državi omogočilo, da prične z gradnjo največje kopenske armade v Evropi.

Prvega dela nove opreme so se lanskega decembra že lahko razveselili vojaki poljskega 11. artilerijskega polka in njihov stotnik Marek Adamiak. V polku, nameščenemu nedaleč od ruske meje, je sicer dlje časa prevladovala zastarela oprema, večinoma iz časa Sovjetske zveze. Decembra pa je polk postal bogatejši za 24 samovoznih havbic K9 južnokorejske izdelave, ki lahko zadenejo 34 kilometrov oddaljene cilje. "Kot stotnik artilerije sem navdušen nad novo opremo. Zdaj lahko bolje manevriramo in streljamo od koder koli," je Adaimk o pridobitvi povedal za Telegraph. Vojakom nova oprema daje tudi novo samozavest. "Vidimo, na kakšen način Ukrajinci uporabljajo artilerijo. Zelo so hitri: gredo v akcijo, streljajo in odidejo," je dodal časnik, ki meni, da se bodo z novim orožjem, v primeru konflikta, lahko uspešno uprli. 24 novih havbic pa je le drobec v načrtovanih nakupih Poljske, s katerimi država želi okrepiti svojo obrambo.

icon-expand Prva pošiljka južnokorejskih oklepnikov K9, ki je v Poljsko prispela decembra. FOTO: Profimedia

Poljska je sicer z nakupom dela opreme pričela še pred pričetkom vojne v Ukrajini, a je ruska invazija proces poljske vojaške posodobitve pospešila. "Zaradi zločinskega napada Ruske federacije na Ukrajino in Putinove nepredvidljivosti moramo posodobitev opreme še bolj pospešiti. Za Poljsko je ključnega pomena, da čim hitreje povečamo raven varnosti. To lahko storimo le z oblikovanjem močne vojske. Tako močne, da bo morebitnega agresorja odvrnila od odločitve za napad," meni poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak. Kaj vse obsega poljski vojaški nakup? Poljaki so v Južni Koreji naročili 1000 glavnih bojnih tankov K2 in v ZDA 250 novih tankov M1A2 SEPv3 Abramsov. S temi nakupi bo Poljska presegla britansko 'floto' 277 tankov in postala lastnica največjih tankovskih sil v Evropi.

icon-expand Poljski obrambni minister Mariusz Błaszczak, poljski premier Mateusz Morawiecki in romunski vojaki med vojaško vajo, organizirano v sklopu Nata, na Poljskem. FOTO: Profimedia

Artilerija bo okrepljena še s 600 oklepniki K9 in 18 Himarsi z 9000 raketami in 288 raketometi K239. Več kot 1000 novih pehotnih bojnih vozil Borsuk poljske izdelave je namenjeno prevozu vojakov, za zračno zaščito pa si bodo priskrbeli 96 ameriških helikopterjev AH-64E Apache in 48 južnokorejskih bojnih letal FA-50. "Opremo menjamo zelo, zelo hitro. Gre za revolucijo in ne evolucijo," je o obširni nabavi povedal stotnik Adamiak. Poljaki nameravajo povečati tudi številčnost vojske in sicer na 300.000 pripadnikov. Z uresničitvijo tega načrta bi Poljska postaja najštevilčnejša vojaška sila v Evropi, na območju zahodno od Ukrajine.

V sodelovanju z Združenim kraljestvom pa se Poljaki dogovarjajo tudi o gradnji "ogromne tovarne orožja", v kateri bi popravljali in proizvajali vojaško opremo in orožje, namenjeno Ukrajini. V nakup opreme kljub finančnim tveganjem A cena "vojaške revolucije" je visoka. Poljska, ki je nekaj let beležila gospodarsko rast, si bo z obsežnim nakupom nakopala precejšne stroške. Do leta 2035 nameravajo za nakupe nove opreme porabiti okoli 96,4 milijard evrov. Letošnji obrambni proračun države pa znaša rekordnih 20,4 milijard evrov. Nekateri analitiki medtem ocenjujejo, da bi lahko dejanski znesek za leto 2023 narasel na okoli 27 milijard evrov, če bi za obrambo namenili tudi sredstva izven proračuna. Takšna poraba ni brez tveganj, opozarja poljska obrambna strokovnjakinja Magdalena Jakubowska. "Bojim se, da bi vsa ta poraba, če ne bo ustrezno upravljana, lahko izčrpala proračun," je povedala. Jakubowska je izpostavila, da bi takšna poraba lahko pomenila tudi manjšanje nekaterih civilnih projektov. "Zadnjih nekaj let smo imeli stabilno gospodarsko rast, zdaj pa smo blizu recesije. Če ne bomo spodbudili gospodarstva z evropskim denarjem, ki ga pričakujemo iz sklada za obnovo po pandemiji, lahko razmere postanejo kritične," je opozorila.