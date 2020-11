Poljska in Madžarska o palici in izsiljevanju. 'EU lahko tudi propade'

Še vedno pa odmeva tudi slovensko stališče. Slovenski premier je namreč kolegom - voditeljem čanic EU - in osrednjih ustanov povezave poslal pismo in v njem podprl uporni Madžarsko in Poljsko, ki nasprotujeta vezavi EU sredstev na spoštovanje vladavine prava. Janša se je zavzel za vrnitev k julijskemu dogovoru voditeljev, ki ne upošteva teh stališč Evropskega parlamenta.

Čeprav naj bi bila današnja razprava osredotočena na testiranje in medsebojno priznavanje testov, cepiva in cepljenje ter ukrepe, s katerim bi se EU izognila še tretjemu valu okužb z novim koronavirusom, je jasno, da se voditelji ne bodo mogli izogniti niti trenutno - ob sami pandemiji najbolj pereči temi EU - madžarski in poljski blokadi svežnja za okrevanje po pandemiji v višini 1824 milijard evrov.

Poljska in Madžarska še zaostrujeta retoriko: 'EU lahko tudi propade'

Medtem ko bruseljski viri drug za drugim ponavljajo, da gre za situacijo, ki lahko zelo škoduje povezavi, Poljska in Madžarska očitno ne nameravata popustiti - četudi to pomeni, da bosta sami izgubili evropske milijone, ki so v trenutni situaciji še kako pomembni.

Poljski premier Mateusz Morawieckije v ognjevitem govoru napadel "evropsko oligarhijo", ki ima težnjo, da bi kaznovala najšibkejše države bloka in da to ni EU, ki se ji je Poljska sprva pridružila.

"Pravna država in kršenje pravne države sta postali propagandna palica v EU,"je dejal. "Zavračamo to stališče, zavračamo ta pristop. Iz časov PZPR (Poljske združene delavske stranke) in komunističnih časov dobro poznamo uporabo teh propagandnih palic."

"EU mora biti zgrajena na temeljih prava in pravne varnosti. To je tudi načelo, za katerega se borimo. Brez tega načela je EU mehanizem za samovoljno odločanje evrokratov in evropske oligarhije ter nekaj močnejših držav, samo da bi prevladale nad šibkejšimi. In s tem se ne strinjamo," še vztraja poljski politik.

"Smo za EU, a proti temu, da nas kaznujejo kot otroke in proti temu, da se Poljsko in druge države obravnava krivično. Gre za vprašanje suverenosti," je nadaljeval Morawiecki in opozoril, da bi določanje pogojev, kot je pravna država, lahko privedlo do propada EU. "Danes je ta instrument usmerjen proti nam, proti Madžarski, morda proti Sloveniji, morda proti kakšni drugi državi v srednji Evropi. Čez nekaj let, čez dve ali tri leta, bi ga lahko usmerili proti nekomu drugemu. To je prelomnica v zgodovini EU. Sprejemanje odločitev, ki temeljijo na samovoljnih določbah v predpisih EU, lahko privede do njenega propada," je še prepričan.

Orban: Vladavina prava je ideološko orožje

Madžarski premier Viktor Orban je medtem predlagani mehanizem EU, ki se nanaša na pravno državo označil za "politično in ideološko orožje", češ da je zasnovan za "izsiljevanje" in kaznovanje držav, ki zavračajo priseljevanje.

"Danes se v Bruslju kot pravne države vidi le tiste, ki prepuščajo migrante," je dejal v izjavi.

Orban je tudi zatrdil, da pogoji pravne države nimajo objektivnih meril in državam, ki jih sankcionira mehanizem, ne dovoljujejo iskanja pravnih sredstev. "Ko bo ta predlog sprejet, ne bo več ovir za finančno izsiljevanje držav, ki nasprotujejo migracijam," je dejal.

Upirajo se le vlade z avtoritarnimi težnjami

Drugi voditelji EU sicer menijo, da Poljska in Madžarska nimata razloga, da bi nasprotovali mehanizmu pravne države, če resnično podpirata pravno državo, kot trdijo njuni politiki.

Zavračajo tudi očitke, da bi se določbe o pravni državi lahko uporabljale samovoljno, dejansko je njihova uporaba ozko predpisana za zaščito proračuna EU.

Toda tako Poljsko kot Madžarsko vodita vladi z avtoritarnimi težnjami, ki se redno zapletata v spore z EU, vse bolj pa je na tej poti tudi Slovenija.