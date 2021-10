Poljska in Madžarska proti pogojevanju evropskega denarja z vladavino prava

EU je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027 in skladu za okrevanje. Kompromis je bilo mogoče doseči, ker so se voditelji članic zavezali, da do odločitve sodišča unija na podlagi te uredbe ne bo ukrepala.

Varšava in Budimpešta sta se v skladu z napovedmi marca dejansko pritožili na sodišču, kjer izpodbijata uredbo. A Evropski parlament vrši pritisk na Evropsko komisijo, naj ukrepa, v nasprotnem primeru pa grozi s tožbo proti komisiji na sodišču. Rok za ukrepanje komisije je 24. oktober.

Do takrat se od komisije pričakuje, da bo naredila prvi korak - poslala pismo članicam, za katere meni, da kršijo uredbo, katere temeljni cilj je zaščita proračuna EU. Po pričakovanjih bosta to Poljska in Madžarska.