Poljska in Ukrajina pozvali k ustavitvi gradnje plinovoda Severni tok 2

Poljski in ukrajinski zunanji minister sta pozvala k ustavitvi gradnje plinovoda Severni tok 2, saj naj bi šlo za “sabotažo evropske energetske varnosti.” Zbigniew Rau in Dmytro Kuleba sta zapisala, da je Severni tok 2 že dovolj prizadel Zahod in da je potemtakem čas, da se projekt ustavi.

Zunanja ministra sta mnenja, da imajo lahko ZDA ključno vlogo pri ustavitvi kontroverznega projekta, pri katerem želi Rusija dobavljati plin v Nemčijo. Na začetku projekta v letu 2011 je bil ta predstavljen kot način za diverzifikacijo virov plina za Evropo. V resnici gre za sabotažo evropske energetske varnosti, zato sta ameriškega predsednika Joeja Bidnapozvala, naj naredi vse, da se projekt ustavi. icon-expand Severni tok 2 FOTO: Dreamstime Plinovod Severni tok 2, ki je sicer že skoraj dokončan, bi podvojil količino ruskega zemeljskega plina, ki v Nemčijo priteče čez Baltsko morje. Na ta način pa bi si Nemčija lahko zagotovila ugodno energetsko oskrbo. Kritiki, med njimi tudi Združene države Amerike, pa trdijo, da bo plinovod le povečal energetsko odvisnost Evrope od Rusije. Trasa plinovoda poteka pod Baltskim morjem. Plin, ki poteka prek ruske do nemške obale, naj bi po plinovodu sicer po prvotnih načrtih stekel do konca lanskega leta. Letno naj bi se ga v Nemčijo iz Rusije po dveh ceveh steklo 55 milijard kubičnih metrov. Predvidena časovnica pa se je zamaknila tudi zaradi ameriških sankcij.