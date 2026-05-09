Poljska bo iz Bruslja dobila skoraj 44 milijard za vojsko

"To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije," je na slovesnosti ob podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljsko "v teh težkih in zelo tveganih časih" naredilo varnejšo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poljska bo prejela 43,7 milijarde evrov posojil, s čimer je daleč največja upravičenka sredstev iz omenjenega mehanizma.

V okviru mehanizma SAFE Evropska unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambnih zmogljivosti držav članic. Denar je namenjen zračni in raketni obrambi, tehnologiji proti dronom in drugi opremi v času, ko se v Ukrajini nadaljuje ruska agresija.

"To je tudi dan, ko Evropa ... kaže, da se je iz zgodovine nekaj naučila in da je pripravljena ... prevzeti veliko večjo odgovornost za našo varnost," je še dejal Tusk.

Sporazum so podpisali poljska ministra za obrambo in finance, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Andrzej Domalski, ter evropski komisar za proračun Piotr Serafin in za obrambo Andrius Kubilius.

Poljska, ki meji na Rusijo in njeno zaveznico Belorusijo, je del t.i. vzhodnega ščita, varnostnega projekta EU in Nata za okrepitev infrastrukture, namenjene odvračanju groženj in pomoči pri obrambi.