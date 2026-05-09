Tujina

Poljska bo iz Bruslja dobila skoraj 44 milijard za vojsko

Varšava, 09. 05. 2026 10.16 pred 41 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Ne.M. STA
Poljski vojaki na meji z Belorusijo

Poljska je po dolgem notranjepolitičnem sporu v petek z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru evropskega instrumenta za financiranja obrambnih projektov (SAFE).

"To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije," je na slovesnosti ob podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljsko "v teh težkih in zelo tveganih časih" naredilo varnejšo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Donald Tusk
Donald Tusk
FOTO: AP

Poljska bo prejela 43,7 milijarde evrov posojil, s čimer je daleč največja upravičenka sredstev iz omenjenega mehanizma.

V okviru mehanizma SAFE Evropska unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambnih zmogljivosti držav članic. Denar je namenjen zračni in raketni obrambi, tehnologiji proti dronom in drugi opremi v času, ko se v Ukrajini nadaljuje ruska agresija.

"To je tudi dan, ko Evropa ... kaže, da se je iz zgodovine nekaj naučila in da je pripravljena ... prevzeti veliko večjo odgovornost za našo varnost," je še dejal Tusk.

Sporazum so podpisali poljska ministra za obrambo in finance, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Andrzej Domalski, ter evropski komisar za proračun Piotr Serafin in za obrambo Andrius Kubilius.

Poljska, ki meji na Rusijo in njeno zaveznico Belorusijo, je del t.i. vzhodnega ščita, varnostnega projekta EU in Nata za okrepitev infrastrukture, namenjene odvračanju groženj in pomoči pri obrambi.

Konec večmesečnega političnega spora

S podpisom sporazuma se je končal večmesečni politični spor med proevropsko vlado premierja Tuska in predsednikom države Karolom Nawrockim, ki ga podpira desničarska opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS).

Nawrocki je marca zavrnil podpis zakona, ki bi Poljski zagotovil sredstva iz instrumenta SAFE, svojo odločitev pa pojasnil rekoč, da bo odobritev zakona Bruslju omogočila, da izvaja neupravičen pritisk na Varšavo z nadziranjem dodeljevanja sredstev.

Tuskova vlada je naposled zagotovila, da bo Poljska sredstva iz instrumenta SAFE prejela v okviru bolj zapletenih dogovorov, še poroča AFP.

poljska vojska oboroževanje spor

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
09. 05. 2026 10.57
a ti poljaki še zdej ne štekajo doktrine: tako trmastega in samosvojega naroda težk onajdeš. številka populacije ne pomeni tuid enačaj pri inteligneci. maš, kar maš. nejprej, naj si pogledajo ukrajince. komentar ni potreben. dalje, nakoncu žal še zmer ostane ona atomska goba. tistemu, ki mu gre za nohte, ne bo šparal, ptem ti ne, samo 44 miljard ampak tudi 4000 mijard ne pomaga.
Odgovori
+0
1 1
marre
09. 05. 2026 11.04
Poljak nima nobenega namena napadati nikogar, kaj šele Rusije.. Kot vidmo, je tukaj Rus agresor in se vsi ostali počutjo ogrožene, zato ta vlaganja v vojsko.. Po tvoji logiki bi vsaka država mela sam ene 50-100 jedrskih konic, par raket da to spravjo na cilj in bi bil mir na svetu..
Odgovori
0 0
ENDI
09. 05. 2026 10.54
Nemci so imeli načrt, da do 1950 iztrebijo Poljake. Kar naj napadejo Ruse, bodo že dobili svoje. Z Ukrajinci delajo v rokavicah, s Poljaki bi pa bilo drugače. Škoda denarja!
Odgovori
+1
2 1
marre
09. 05. 2026 10.53
Ja Poljaki iz prve roke gledajo v Ukrajini, kaj se dogaja, če nimaš močne vojske, ki je sposobna že sama po sebi odvrnt napad oziroma agresijo na državo.. Dost dolgo so bli tlačeni pod Rusi, da so odločeni da se tam ne bodo nikoli več vrnili..
Odgovori
-1
1 2
Slavko BabIč
09. 05. 2026 10.41
Milijarde za star ameriški železni klump namesto v zdravstvo!
Odgovori
+2
4 2
biggie33
09. 05. 2026 10.41
Poljska in Madžarska sta bili dolga leta trn v peti Bruslja.. zaradi kršenja človekovih pravic, diskriminacije, azilne politike, vpliv politike na sodstvo itd.. od 2022 je bila pa problem samo še Madžarska, Poljsko so pustili pri miru, ker so podpirali pošiljanje milijard in orožja v Ukrajino.. Madžarski so nalagali milijonske denarne kazni, Poljska pa je zadnja leta največja neto izplačnica iz EU proracuna per capita.. zanimivo enake "krsitve" temeljnih pogodb EU, kaznovana pa samo Madzarska, Poljska pa nagrajena za podpiranje vojne proti Rusiji..
Odgovori
+1
3 2
marre
09. 05. 2026 10.55
Poljska ima še vedno odprte določene zadeve zaradi migracij, Madžari pa so kazen dobili zato, ker so pod Orbanom, aktivno delovali proti interesom EU-ja in za interese nekoga drugega. Pa tud to se je že in se še bo spremenilo, namreč novi premier Madžarske je že nakazal, da gre Madžarska po Evropski poti, kar si želi tudi velika večina Madžarov..
Odgovori
+1
2 1
osservatore
09. 05. 2026 10.35
Poljska vojska bo kmalu najmočnejša armada v Evropi.
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
09. 05. 2026 10.42
Je že.
Odgovori
+1
1 0
Petur
09. 05. 2026 10.35
pametni..EU ne bo dolgo in ne bo komu vračati denar...
Odgovori
0 0
tamiflu
09. 05. 2026 10.31
ni problema, bruselj da denar, ampak moraš podpisat, da boš šel prvi v vojno proti rusom, ko bomo zahtevali. tako zgleda oboroževanje za napad, pod pretvezo izboljšanja varnosti poljske
Odgovori
+1
2 1
