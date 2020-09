Poljska katoliška cerkev bi vzpostavila svetovalne centre za 'povrnitev naravne spolne usmerjenosti'

Že med volilno kampanjo je Duda dejal, da so "pravice LGBT skupnosti bolj destruktivna ideologija kot komunizem ", 80 občin na Poljskem pa se je že lani razglasilo za "mesta brez LGBT skupnosti", navkljub ostrim kritikam Evropske unije. To ravnanje so podprli lokalni politiki in vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS).

Od takrat so aretirali že več aktivistov LGBTqia+ skupnosti, ki so jih obtožili vandalizma, saj so nekaj verskih spomenikov prekrili z mavričnimi zastavami. Med njimi je bila tudi aktivistka Margot , ki je bila priprta tri tedne, v tem času pa so se zvrstili številni protesti, na katerih so ljudje zahtevali njeno izpustitev. Sodišče je sicer dosodilo, da bo pridržana dva meseca, kar je sprožilo tudi odziv EU.

Med zaprisego Dude so se poljske opozicijske poslanke oblekle v mavrične barve, ki predstavljajo LGBTqia+ skupnost, nekatere med njimi pa so v rokah protestno držale tudi ustavo in poudarjale, da bi moral predsednik republike zaščiti dobrobit vseh državljanov. Na prisegi je Duda obljubil, da bo odprt do vseh skupin in političnih strank, hkrati pa poudaril, kako pomembno je zaščititi družino v poljski družbi.

Na škofovski konferenci, ki je potekala konec avgusta, so škofi pozvali k večjemu spoštovanju verskih simbolov, prekrivanje kipov z mavrično zastavo pa so oklicali za oskrunitev, ki "povzroča bolečino vernikom". Po konferenci so izdali tudi dokument s 27 stranmi, na katerem pozivajo katolike, naj spoštujejo ljudi, ki se identificirajo kot del LGBT skupnosti, a da naj ne "nekritično sprejemajo njihovih pogledov". V dokumentu so sicer obsodili kakršnokoli obliko nasilja proti tej skupnosti, hkrati pa so pozvali k ustanovitvi "svetovalnih centrov", v katerih bi "pomagali ljudem, da si povrnejo naravno spolno usmerjenost in seksualno zdravje". Opozicija je to že označila za poskus sporne konverzijske oziroma reperativne terapije.

V dokumentu so med drugim izrazili nasprotovanje zgodnji spolni vzgoji otrok. "Odgovornega odraščanja ne moremo povezovati s tem, da otroke izpostavljamo materialom, ki razkrivajo človeško intimnost in jih učijo užitka ’manipulacije’ njihove seksualnosti,"so zapisali.