Poljski lovci prestregli rusko izvidniško letalo

Varšava, 26. 12. 2025 11.20 pred 1 uro 1 min branja 60

Avtor:
D. S.
Poljsko letalo F16

Poljski obrambni minister je dejal, da so poljske obrambne sile prestregle rusko izvidniško letalo, ki ni predstavljalo neposredne varnostne grožnje. Letelo je blizu meje poljskega zračnega prostora, medtem ko so poljske sile sledile domnevno tihotapskim balonom iz Belorusije.

"Danes zjutraj so poljski lovci nad mednarodnimi vodami Baltskega morja prestregli, vizualno identificirali in pospremili rusko izvidniško letalo, ki je letelo blizu meje poljskega zračnega prostora z njihovega območja odgovornosti," je včeraj v objavi na X sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil.

Poljske sile so prejšnjo noč sledile tudi neznanim predmetom, ki so leteli iz Belorusije v smeri Poljske, zaradi česar je Varšava začasno zaprla civilni zračni prostor na severovzhodu države.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po podrobni analizi je bilo ugotovljeno, da gre najverjetneje za tihotapske balone, ki so se premikali v smeri in s hitrostjo vetra. Njihov let so nenehno spremljali naši radarski sistemi," je sporočilo operativno poveljstvo.

Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je na X dejal, da incidenti niso predstavljali neposredne grožnje za varnost Poljske, in se zahvalil skoraj 20.000 vojakom, ki med prazniki bdijo nad varnostjo države, kot poroča Al Jazeera.

"Vse provokacije nad Baltskim morjem in blizu meje z Belorusijo so bile pod popolnim nadzorom poljske vojske," je dejal.

