Poljski lovci prestregli rusko izvidniško letalo

Poljske sile so prejšnjo noč sledile tudi neznanim predmetom, ki so leteli iz Belorusije v smeri Poljske, zaradi česar je Varšava začasno zaprla civilni zračni prostor na severovzhodu države.

"Danes zjutraj so poljski lovci nad mednarodnimi vodami Baltskega morja prestregli, vizualno identificirali in pospremili rusko izvidniško letalo, ki je letelo blizu meje poljskega zračnega prostora z njihovega območja odgovornosti," je včeraj v objavi na X sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil.

"Po podrobni analizi je bilo ugotovljeno, da gre najverjetneje za tihotapske balone, ki so se premikali v smeri in s hitrostjo vetra. Njihov let so nenehno spremljali naši radarski sistemi," je sporočilo operativno poveljstvo.

Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je na X dejal, da incidenti niso predstavljali neposredne grožnje za varnost Poljske, in se zahvalil skoraj 20.000 vojakom, ki med prazniki bdijo nad varnostjo države, kot poroča Al Jazeera.

"Vse provokacije nad Baltskim morjem in blizu meje z Belorusijo so bile pod popolnim nadzorom poljske vojske," je dejal.