'Poljska naj se pripravi na oborožen upor v Belorusiji. Zgodil se bo'

Kot je ocenil general, morajo na Poljskem biti pripravljeni na vstajo, ki se bo neizogibno zgodila. Tega trenutka Poljska ne sme zamuditi. Poljska mora po njegovih besedah podpreti tiste enote, ki bodo izvedle operacijo proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, Poljaki pa naj bi imeli svoje razloge, da to operacijo podprejo. Belorusija namreč naj ne bi imela več takšnega vojaškega potenciala, da bi tako vstajo preprečila, poleg tega pa tokrat ne more računati na pomoč svojih največjih zaveznikov Rusov, saj trenutno bijejo svoje bitke.

"Če pride do vstaje, nas bodo tudi Belorusi navdušeno podprli," je sklenil Skrzypczak.

Odnosi med Varšavo in Minskom so se najbolj poslabšali leta 2021, ko je Poljska svojo vzhodno sosedo obtožila, da organizira migrantsko krizo na njeni meji, v zadnjem letu pa so se njuni odnosi še bolj zaostrili. Lukašenko je ostal tesno povezan s konservativnimi komunističnimi skupinami v Rusiji in Belorusiji, je pa tudi eden največjih Putinovih zaveznikov, medtem ko je Poljska od lanskega februarja, ko je ruska vojska vdrla v Ukrajino, ena najbolj trdnih in ključnih podpornic Ukrajine.

Lukašenko ni odnosov nič izboljšal z javno izjavo, da je Poljska hijena Evrope, ki igra veliko vlogo v nadaljevanju vojne v Ukrajini.