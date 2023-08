Poljska namerava na mejo z Belorusijo namestiti 10.000 vojakov

Poljska namerava na svojo vzhodno mejo z Belorusijo namestiti približno 10.000 vojakov. Za to so se odločili, ker naj bi bili vedno bolj zaskrbljeni zaradi prisotnosti Wagnerjevih sil, ki so se v regiji naselile po kratkotrajnem uporu v Rusiji.

Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak je povedal, da bo na meji 10.000 vojakov, od tega jih bo 4000 neposredno podpiralo mejno stražo, preostalih 6000 pa bo v rezervi. "Za namestitev dodatnih vojakov smo se odločili, da bi agresorja prestrašili, tako da si ne bo upal napasti Poljske," je dejal, potem ko je v sredo napovedal, da bodo v dveh tednih na mejo z Belorusijo poslali dodatnih 2000 vojakov, ki se bodo pridružili 2000 kolegom, ki so tam že razporejeni. icon-expand Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak FOTO: AP Poljska, ki je članica zveze Nato, je nedavno opozorila na nevarnost provokacij iz Belorusije in na potencialno nevarnost, ki jo predstavlja tamkajšnja navzočnost ruske najemniške skupine Wagner. V Belorusiji naj bi bilo več tisoč članov Wagnerja, ki so se tja premestili iz Rusije po poskusu upora. V zadnjem času naj bi se nameščali bliže meji s Poljsko, medtem ko se po navedbah Minska njihov tabor nahaja deset kilometrov daleč. Tam naj bi urili beloruske vojake, navaja britanski BBC. Varšava tudi obtožuje Minsk in Moskvo, da s ciljem destabilizacije regije organizirata nov pritok migrantov v Evropsko unijo. Po podatkih poljske mejne straže je od začetka leta v državo skušalo vstopiti 19.000 migrantov, medtem ko jih je bilo v celotnem lanskem letu 16.000. Prejšnji mesec pa je poljsko mejo poskušalo prečkati več kot 4000 migrantov. Poljska sicer že od leta 2021 trdi, da Minsk spodbuja ljudi z Bližnjega vzhoda in Afrike k potovanjem v Belorusijo z namenom nezakonitega prečkanja meje s Poljsko. Na Belorusijo mejita sicer še dve članici EU, Litva in Latvija. icon-expand Na meji med Poljsko in Belorusijo v bližini mesta Kuznice. FOTO: AP Minuli teden pa je Varšava Belorusiji očitala, da sta njena vojaška helikopterja kršila poljski zračni prostor. Minsk je to zanikal, Varšavo pa obtožil, da želi znova najti opravičilo za kopičenje svojih vojakov in opreme blizu meje z Belorusijo. Medtem je ruski obrambni minister Sergej Šojgu razpravljal o načrtih Rusije za okrepitev svojih sil na zahodnih mejah, je razvidno iz poročila s sestanka odbora, ki ga je v sredo objavilo obrambno ministrstvo. Šojgu je med razlogi za to potezo navedel naraščajočo militarizacijo na Poljskem. Bi Wagnerjeve sile lahko odšle na Poljsko? Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko se je v pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom malce razgovoril in povedal par podatkov o Wagnerjevih silah. "Prosijo, da bi šli na zahod, da bi šli na izlet v Varšavo. Seveda pa jih zadržujem v osrednji Belorusiji, kot smo se dogovorili," je dejal. icon-expand Pripadniki skupine Wagner v Belorusiji FOTO: AP Poljski premier Mateusz Morawiecki je tudi potrdil, da se skupina 100 Wagnerjevih borcev pomika proti Grodnu, mestu na severozahodu Belorusije ob meji s Poljsko, in razmere označil za "vse bolj nevarne". Opozoril je, da bi lahko Wagnerjevi borci v Belorusiji vstopili na Poljsko, če bi se izdajali za migrante, ali pa bi se lahko izdajali za beloruske mejne stražarje in pomagali pri prehodu več nezakonitih migrantov. Belorusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so Wagnerjeve enote prisotne v taborišču Brestski na jugu države, približno 10 kilometrov od poljske meje, in da usposabljajo beloruske vojake. "Ker gre za plačance, lahko njihove enote povzročijo nemire na meji, za katere Rusija in Belorusija ne moreta biti neposredno krivi," je pojasnila dr. Barbara Yoxon, predavateljica mednarodnih odnosov na univerzi v Lancastru.