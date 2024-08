Poljska obeležuje 80. obletnico varšavske vstaje

Slovesnosti so se v poljski prestolnici začele že v torek, ko sta se poljski predsednik Andrzej Duda in župan prestolnice Rafal Trzaskowski srečala z veterani varšavske vstaje. Duda je na slovesnosti v muzeju vstaje veteranom podelil državna odlikovanja, v govoru pa vstajo označil za enega od temeljnih mejnikov svobode in neodvisnosti Poljske.

Spomnil je, da je v vstaji sodelovalo več deset tisoč mladih, ki so bili deležni vojaškega usposabljanja, a niso bili vojaki. Čeprav največkrat niso imeli bojnih izkušenj in orožja, so se borili poti redni vojski, ki je bila takrat ena najboljših na svetu in je imela bogate bojne izkušnje ter sodobno vojaško opremo, je poudaril po poročanju poljske tiskovne agencije PAP.

Na dan začetka vstaje, 1. avgusta ob 17. uri, bodo v skladu s tradicijo v vseh katoliških cerkvah v prestolnici in okolici zvonili zvonovi. Danes in v četrtek so predvidne tudi druge verske slovesnosti.