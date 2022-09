Poljska od Nemčije zahteva odškodnino za drugo svetovno vojno

"Gre za velik znesek v višini 6,2 bilijona zlotov," je na novinarski konferenci dejal podpredsednik vlade in predsednik poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost Jaroslaw Kaczynski.

Ob tem je dodal, da bo Poljska zahtevala odškodnino za vse, kar so Nemci storili na Poljskem med letoma 1939 in 1945, pot do reparacij pa je ocenil kot dolg in težak proces.

Nemčija pa plačilo kakršnih koli odškodnin zavrača, češ da je bila zadeva že urejena s preteklimi sporazumi.