Poljska opozorila pred stopnjevanjem konflikta, Nemčija poziva EU k ukrepanju

Tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Muller je v ponedeljek ocenil, da se v bližini meje zbira še med 3000 in 4000 migrantov, na poti pa jih naj bi bilo še 10.000. "Pričakujemo, da bo v bližnji prihodnosti sledilo stopnjevanje tovrstnih akcij na poljski meji, ki bodo oborožene narave," je opozoril.

Poljsko obrambno ministrstvo je na Twitterju zapisalo, da je vojski in policiji uspelo zaustaviti "prvi množični poskus prehoda meje". Po njihovih informacijah so migranti na območju Kuznice postavili taborišče, ki ga "nenehno varujejo beloruski varnostni organi". Z današnjim dnem so Poljaki zaradi ponedeljkovega nasilnega poskusa vstopa v državo zaprle mejni prehod pri Kuznici.

Medtem je Nemčija, ki se boji novega vala migrantov, pozvala članice EU k takojšnjemu ukrepanju. "Poljska in Nemčija tega ne zmoreta sami," je za časnik Bild dejal nemški notranji minister Horst Seehofer. "Pomagati moramo poljski vladi pri varovanju njihove zunanje meje. To je pravzaprav naloga Evropske komisije. Zdaj jih pozivam, naj ukrepajo," je dodal.

Poljska in druge države članice EU so Belorusijo obtožile, da načrtno pošilja migrante na mejo s Poljsko zaradi maščevanja po sankcijah Bruslja. Razmere na poljsko-beloruski meji so kritične že več mesecev, v ponedeljek pa so se še zaostrile, potem ko so beloruske oblasti do poljske meje pospremile okoli 1000 migrantov.

Ker jim je Belorusija blokirala pot, so migranti ostali ujeti med obema državama. Številni prihajajo iz Bližnjega vzhoda in Azije.