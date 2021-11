Na Poljskem izdali smernice k spornemu Zakonu o umetni prekinitvi nosečnosti

Poljska nosečnica po imenu Izabela je umrla septembra, širšo pozornost pa je primer dobil, ko je o njem javnost ta mesec seznanil odvetnik njene družine.

Po navedbah odvetnika so zdravniki vedeli za hude okvare ploda, vendar so zavrnili umetno prekinitev nosečnosti, dokler je bilo še vedno mogoče zaznati srčni utrip ploda. V bolnišnici so zatrdili, da so odločitve zdravnikov temeljile na skrbi za zdravje matere in ploda. Odvetnik družine meni, da so zdravniki predolgo čakali, da bi ukrepali zaradi strožje zakonodaje o umetni prekinitvi nosečnosti. Kasneje so zdravnike suspendirali in uvedli preiskavo dogodka.