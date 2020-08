Poljska policija prijela 48 aktivistov na LGBT protestu

Množica protestnikov je v petek obkrožila policijsko vozilo v središču mesta in vzklikala: "Sramota, sramota!" Policistom so namreč želeli preprečiti, da bi na postajo odpeljali eno od aretiranih aktivistk. Sodišče je protestnici odredilo dvomesečni pripor.

Člani skupine Stop Bzdurom, ki se bori za pravice LGBT skupnosti, trdijo, da so izobesili zastave na kipih Jezusa Kristusa pretekli teden kot znamenje boja za njihove pravice. Slednje so bile del večje javne razprave na Poljskem pretekli mesec, ko so tam potekale predsedniške volitve.

Vodilna stranka Law and Justice (PiS) meni, da so LGBT pravice del invazivne tuje ideologije, ki spodkopava poljske vrednote in podobo tradicionalne družine, poroča Reuters.

Minister za pravosodje Zbigniew Ziobro je obsodil petkove proteste in dejal, da morajo poljske oblasti ukrepati, saj jih v nasprotnem primeru čakajo še bolj nasilni napadi protestnikov. "Jutri bodo nož, s katerim so rezali pnevmatike, uporabili za ubijanje ljudi, ki se ne strinjajo z njihovimi pogledi," je povedal Ziobro na sobotni tiskovni konferenci.

Komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope je na drugi strani pozvala k takojšnji izpustitvi aktivistke. "Odredba o njenem pridržanju za dva meseca pošilja močan signal, in sicer da so svoboda govora in pravice LGBT skupnosti na Poljskem ogrožene," je tvitnila komisarka Dunja Mijatović.