Poljska poroča o novih poskusih nezakonitega vstopa iz Belorusije

Poljska obmejna straža je v petek iz Belorusije zabeležila več kot 200 poskusov nezakonitega prečkajo zunanje meje Evropske unije in vstopa na Poljsko, so sporočile pristojne poljske oblasti. Sporočile so še, da so prijeli šest tujih državljanov Gruzije in Rusije.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Po navedbah Varšave so v bližini vasi Bialowieza na meji z Belorusijo tudi odbili "napad na mejo" s strani skupine, ki je štela okoli sto oseb. Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva ter koordinator obveščevalnih služb Mariusz Kaminski je za poljske medije dejal, da so razmere na meji nemirne in občasno tudi nevarne. Omenjene novice neodvisni viri niso mogli potrditi, saj Poljska novinarjem in človekoljubnih organizacijam ne dovoljuje dostopa do obmejnega območja. V domovino se je vrnilo več sto migrantov iz Iraka Belorusija je danes sporočila, da se je več sto migrantov iz Iraka, ki so bili več dni na beloruski-poljski meji, danes vrnilo v domovino. Letala boeing B747-400 iraške letalske družbe Iraqi Airways je že poletelo iz beloruske prestolnice Minsk in je na poti v iraški Erbil. Še eno letalo naj bi v Erbil poletelo zvečer. Vsa vračanja naj bi bila prostovoljna. PREBERI ŠE Belorusija in Poljska krivi kršenja človekovih pravic, stražarji na meji celo mučenja Več tisoč migrantov že več tednov poskuša iz Belorusije prečkati zunanjo mejo EU ter vstopiti na Poljsko ali baltske države. EU očita beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku, da je načrtno vabil migrante iz kriznih območij v državo, da bi jih nato poslal na zunanjo mejo EU kot povračilni ukrep za sankcije, ki jih je proti beloruskemu režimu sprejel Bruselj.