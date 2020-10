Poljska ruskemu Gazpromu naložila plačilo 6,45 milijarde evrov kazni

Že leta 2016 je regulator opozoril, da bi z izgradnjo Severnega toka 2 ogrozili konkurenco, zato ni podal soglasja k oblikovanju konzorcija. Leta 2018 je začel preiskavo proti podjetjem Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Wintershall in Engie Energy, ki sodelujejo z ruskim energetskim gigantom. Sedaj jim je naložil plačilo 52 milijonov evrov kazni.

Poljska, Ukrajina in baltske države nasprotujejo izgradnji projekta, saj se bojijo, da bo povečal odvisnost Evrope od ruskega plina, ki bi jo lahko Moskva uporabila za politične pritiske. Več milijard evrov vreden plinovod naj bi povezal Nemčijo in Rusijo pod Baltskim morjem in podvojil količino ruskega plina, uvoženega v Nemčijo.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je pred dnevi opozoril, da si evropske države ne bi smele zatiskati oči pred zastrupitvijo ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Evropske države je pozval, da razmislijo, ali ne bi bil sedaj pravi trenutek, da se odločijo, da nima smisla nadaljevati s projektom Severni tok 2.