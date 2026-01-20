Poljska s 550 tonami zlata prehitela Evropsko centralno banko

Poljska narodna banka je povečala zlate rezerve na približno 550 ton, katerih vrednost presega 63 milijard evrov. Predsednik NBP Adam Glapinski že več let poudarja posebno vlogo zlata, saj gre za sredstvo brez kreditnega tveganja, neodvisno od monetarne politike drugih držav in odporno na finančne ter geopolitične šoke. Visok delež zlata prispeva tudi k stabilnosti poljskega gospodarstva, poroča portal Euronews.
Cilj banke je 700 ton zlata in skupna vrednost zlatih rezerv okoli 400 milijard zlotov (94 milijard evrov). Delež zlata v deviznih rezervah Poljske se je povečal s 16,86 % v letu 2024 na 28,22 % konec leta 2025, kar pomeni eno najhitrejših sprememb strukture rezerv med centralnimi bankami na svetu. Največje nakupe so izvedli v zadnjih mesecih leta 2025, v času povečane tržne nestanovitnosti in geopolitičnih napetosti.
Poljska ima danes več zlata kot Evropska centralna banka, ki razpolaga s približno 506,5 tone, kar dodatno krepi položaj NBP v evropski finančni arhitekturi. Kljub kritikam, da zlato ne prinaša obrestnih donosov, NBP vztraja pri strategiji, ki zlato obravnava kot ključno zaščito pred krizami.
Globalno se trend kopičenja zlata nadaljuje: po podatkih Uradnih svetovnih zlatih rezerv večina centralnih bank v letu 2025 povečuje nakupe, 95 % jih pričakuje nadaljnjo rast zalog. To se po poročanju Euronews dogaja ob rekordnih cenah zlata in optimističnih napovedih za leto 2026. Strokovnjaki ugotavljajo, da se v razmerah naraščajoče negotovosti zlato znova uveljavlja kot "varno zatočišče", Poljska pa želi ostati med vodilnimi državami na tem področju.
