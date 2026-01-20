Naslovnica
Tujina

Poljska s 550 tonami zlata prehitela Evropsko centralno banko

Varšava, 20. 01. 2026 16.45 pred 2 urama 2 min branja 26

Avtor:
L.M.
Zlato v banki (slika je simbolična)

Poljska narodna banka (NBP) je z obsežnimi nakupi zlata v zadnjih letih pomembno okrepila strukturo svojih deviznih rezerv. Zlato postaja osrednji steber dolgoročne finančne varnosti države in krepi položaj Poljske v evropskem in globalnem finančnem prostoru.

Poljska narodna banka je povečala zlate rezerve na približno 550 ton, katerih vrednost presega 63 milijard evrov. Predsednik NBP Adam Glapinski že več let poudarja posebno vlogo zlata, saj gre za sredstvo brez kreditnega tveganja, neodvisno od monetarne politike drugih držav in odporno na finančne ter geopolitične šoke. Visok delež zlata prispeva tudi k stabilnosti poljskega gospodarstva, poroča portal Euronews.

Cilj banke je 700 ton zlata in skupna vrednost zlatih rezerv okoli 400 milijard zlotov (94 milijard evrov). Delež zlata v deviznih rezervah Poljske se je povečal s 16,86 % v letu 2024 na 28,22 % konec leta 2025, kar pomeni eno najhitrejših sprememb strukture rezerv med centralnimi bankami na svetu. Največje nakupe so izvedli v zadnjih mesecih leta 2025, v času povečane tržne nestanovitnosti in geopolitičnih napetosti.

Evropska centralna banka
Evropska centralna banka
FOTO: AP

Poljska ima danes več zlata kot Evropska centralna banka, ki razpolaga s približno 506,5 tone, kar dodatno krepi položaj NBP v evropski finančni arhitekturi. Kljub kritikam, da zlato ne prinaša obrestnih donosov, NBP vztraja pri strategiji, ki zlato obravnava kot ključno zaščito pred krizami.

Globalno se trend kopičenja zlata nadaljuje: po podatkih Uradnih svetovnih zlatih rezerv večina centralnih bank v letu 2025 povečuje nakupe, 95 % jih pričakuje nadaljnjo rast zalog. To se po poročanju Euronews dogaja ob rekordnih cenah zlata in optimističnih napovedih za leto 2026. Strokovnjaki ugotavljajo, da se v razmerah naraščajoče negotovosti zlato znova uveljavlja kot "varno zatočišče", Poljska pa želi ostati med vodilnimi državami na tem področju.

Narodna banka Poljske centralne banke finančna varnost zlato rezerve

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
20. 01. 2026 18.59
Ja, cel svet nam zavida tiste 3 tone zlata ki ga imamo....
Odgovori
0 0
r h
20. 01. 2026 18.31
Poljaki so kupili, kaj pa je kupila Slovenija razen kreditov od katerih se financira lopovska politika
Odgovori
+9
9 0
boslo
20. 01. 2026 18.32
Cel svet nam zavida...
Odgovori
+2
3 1
Masturbator
20. 01. 2026 18.24
Se vedno dalec zadaj. Na svetu prve 3: ZDA,Nemcija,Italija
Odgovori
+4
4 0
Tomaz Korosec
20. 01. 2026 18.23
Še zaslužili so dobro. Če bi imeli Dolarje bi jim Američani s tiskanjem novih precej zmanjšali rezerve.
Odgovori
+5
5 0
St. Gallen
20. 01. 2026 18.19
Cehi, poljaki vse to vas je ze prehitelo.....
Odgovori
+8
9 1
r h
20. 01. 2026 18.32
Nas
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
20. 01. 2026 18.41
Imajo zlato, ljudje so pa reveži, razen izjem v vladi in navišjih položajih.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
20. 01. 2026 18.09
Poljska svojo prihodnost vlaga v zlate rezerve mi pa v socialo. Kdo je zdej tle nor ?
Odgovori
+16
17 1
St. Gallen
20. 01. 2026 18.20
To imate raje, saj volite sami taksne
Odgovori
+11
11 0
SpamEx
20. 01. 2026 17.59
Za primerjavo Slovenja je imela leta 2021 3,17 ton zlata
Odgovori
+7
7 0
periot22
20. 01. 2026 17.51
Boljše da se ne hvalijo ga jim bo Amerika ukradla!
Odgovori
+8
12 4
vlahov
20. 01. 2026 17.50
Zlato je za vojno. Zahod je zaslepljen , da je vse ok. Sploh levičarji v RS so v oblakih. Tudi JJ ni skoraj nič drugačen , je mikro boljši za malo gospodarstvo.
Odgovori
+7
11 4
Teofil
20. 01. 2026 17.48
Ja Poljska je zgodba o uspehu,so ena gospodarsko najmočnejših držav v Evropi,tudi vojaško so močni.Čeprav so se naši levi politiki posmehavali in delali norca iz držav višegrajske skupine,so prav te države najbolj napredovale,naj omenim najbolj je nazadovala prav Slovenija
Odgovori
+27
30 3
Masturbator
20. 01. 2026 18.25
:))) Najmocnejsih kje?? V EU je komaj na 9 mestu! S tem, da je drzava ki dobiva dalec NAJVEC EU sredstev,brez katerih bi bili se vecji revezi.
Odgovori
-2
1 3
marker1
20. 01. 2026 18.29
Nadaljuj s svojim delom.
Odgovori
+1
1 0
klop12
20. 01. 2026 17.47
Bo mogla USofA skupaj z Rusijo spet kaj »urejali« okoli Poljske kot so Nemci in Sovjeti leta 1939
Odgovori
+3
5 2
ap100
20. 01. 2026 17.46
mi jih imamo 3,2 tone ali nekaj več - ko smo se osamosvojili smo jih imeli 7 ton iz delitve državnih rezerv kar je že takrat bilo malo in potem so pametni guvernerji v sodelovanju z levimi vladami pol tega razprodali ter nekaj prenesli na ecb
Odgovori
+13
17 4
vlahov
20. 01. 2026 17.45
Socialisti jemlje dokler je kaj jemati , zatem propadejo.
Odgovori
-5
12 17
klop12
20. 01. 2026 17.48
to je dobesedno definicija kapitalista
Odgovori
+4
13 9
Rothschild1
20. 01. 2026 17.42
Ja, poljaki nas prehitevajo. Mi se pa utapljamo v dolgovih in futramo levicarske parazite in njihove NVO-je ...
Odgovori
+10
17 7
vlahov
20. 01. 2026 17.33
Poljaki so bili velesila . Vedo kaj je zlato . Rešili so nas pred Islamizacijo - Dunaj , konjeniki z perutmi , sam kralj in princ sta bila prisotna , ne kot danes . Goloba pa zanima vikend v Iranu .
Odgovori
+11
16 5
YouRangMyLord
20. 01. 2026 17.32
Bo tudi to poplenil Doni, ko bo izvedel?
Odgovori
+2
6 4
lokson
20. 01. 2026 17.43
Ne, ampak jim bo čestital.
Odgovori
+4
5 1
vlahov
20. 01. 2026 17.29
Vsi so nas prehiteli . Tanja pa sanja o vikendu v Gazi .
Odgovori
+4
12 8
Ankh Mihael
20. 01. 2026 16.58
Banke, pametni vlagajo v zlato, v srebro, vodene ovce pa v pobarvani papir, v poceni jeklo, v iluzijo!!!
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
