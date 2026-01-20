Poljska s 550 tonami zlata prehitela Evropsko centralno banko

Poljska narodna banka je povečala zlate rezerve na približno 550 ton, katerih vrednost presega 63 milijard evrov. Predsednik NBP Adam Glapinski že več let poudarja posebno vlogo zlata, saj gre za sredstvo brez kreditnega tveganja, neodvisno od monetarne politike drugih držav in odporno na finančne ter geopolitične šoke. Visok delež zlata prispeva tudi k stabilnosti poljskega gospodarstva, poroča portal Euronews.

Cilj banke je 700 ton zlata in skupna vrednost zlatih rezerv okoli 400 milijard zlotov (94 milijard evrov). Delež zlata v deviznih rezervah Poljske se je povečal s 16,86 % v letu 2024 na 28,22 % konec leta 2025, kar pomeni eno najhitrejših sprememb strukture rezerv med centralnimi bankami na svetu. Največje nakupe so izvedli v zadnjih mesecih leta 2025, v času povečane tržne nestanovitnosti in geopolitičnih napetosti.