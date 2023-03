Poljska se pripravlja na vojno: pod orožjem bankirka, dijak, operna pevka ...

Ruska invazija na Ukrajino je močno spremenila poglede na koncept (ne)varnosti na zahodu. To zagotovo najbolj občutijo države na Natovem vzhodnem krilu, med katerimi največ pozornosti zavzema Poljska, ki ima dolgo zgodovino konfliktov z Rusijo. V odzivu na vojno, ki divja na njenih mejah, sta se poljska država in družba mobilizirali. Poljska je poleg velikih donacij orožja postala tudi pomembna tranzitna točka za dobavo zahodne pomoči Ukrajini. Poljska vojska igra ključno vlogo pri obrambi Natovega vzhodnega krila, piše CNN.

Čez nekaj dni bodo njegovi naborniki diplomirali kot pripadniki pehote iz osnovnega programa usposabljanja TDF in se vrnili v svoje dnevne službe. Njihovo urjenje se bo sicer nadaljevalo v naslednjih dveh letih v obliki mesečnih tečajev. "Tragični dogodki preteklega leta so spremenili miselnost veliko ljudi. Opažamo približno tretjinsko povečanje zanimanja za vpis" je dejal Zaluski.

"Ozaveščenost je prvi korak k pripravljenosti," je za CNN povedal poveljnik skupine, poročnik Mark Zaluski . "Učimo jih struktur, učimo jih, kako nositi uniformo, učimo jih, kako se vesti drug do drugega, in v zelo kratkem času lahko vidite, kako se civilisti spremenijo v res neverjetne vojake."

Ekipa CNN je obiskala vadbišče v okolici Varšave, kjer je spoznala ljudi, ki se urijo v vojaških veščinah in si prizadevajo za vključitev v TDF. Med ljudmi v vojaških uniformah, ki so vadili rokovanje z orožjem, sodelovali v taktičnih vajah in izpopolnjevali komuniciranje na bojišču, je pisana bera državljanov – bankirka, srednješolec, talentirana operna pevka in drugi.

Mary, 36-letna mati dveh otrok, ki se ukvarja z bojem proti pranju denarja za eno od večjih ameriških bank, zdaj usklajuje svoje življenje z odgovornostmi v teritorialni obrambi. Pravi, da jo je vojna v Ukrajini spodbudila k odločitvi. "Zelo sem vesela, da imam možnost hkrati delati in biti vojak. Ni mi treba izbrati med vojsko in delom v banki. To je bila torej neverjetna priložnost za mnoge od nas."

24-letni Pawel, ki je magistriral iz nacionalne varnosti, med spomladanskimi počitnicami opravlja 16-dnevno usposabljanje. "Po invaziji sem čutil potrebo – da moram nekaj storiti," pravi in dodaja, da se čuti prisiljenega naučiti se braniti sebe in svojo družino, "še posebej, če bi se kaj zgodilo Poljski."

22-letna Laura, ki študira operno petje, pravi, da je članstvo v TDFV družinska obveznost. Njena sestra dvojčica se je prijavila, njena mama pa je v postopku pridružitve. Pravi, da je bila, tako kot mnogi mladi v njeni državi, "pretresena" nad invazijo in je želela pomagati. Pred tem nikoli ni rokovala s pištolo. Biti operna pevka je po njenih besedah "drug svet, a gre za podoben proces". "Učenje za operno pevko terja veliko trdega dela in usposabljanja skozi proces, ki te naredi boljšega. Enako velja tudi tukaj – sledim istemu vzorcu."

"Ne glede na njihovo ozadje, socialno-ekonomski status, stopnjo izobrazbe, zaposlitev, ne glede na to, kje živijo, v mestu, v predmestju ali na podeželju – vsi imajo radi Poljsko in vsi želijo služiti 'z zastavo na svojem ramenu', ker ni večje časti kot služiti svojemu narodu. Domoljubje je skupni imenovalec," med nadziranjem usposabljanja sklene njihov poveljnik Zaluski.

Kot smo že poročali, Poljska gradi največjo kopensko armado v Evropi. Povečala je obrambne izdatke na štiri odstotke, kar je dvakrat več, kot zahteva zavezništvo. S tem postaja največji porabnik sredstev na prebivalca v Natu. Poljaki so med drugim v Južni Koreji naročili 1000 glavnih bojnih tankov K2 in 250 novih ameriških tankov M1A2 SEPv3 Abrams. Poleg tega gredo v nakup 18 Himarsov in več sto raketometov ter oklepnikov. Letalstvo krepijo s 96 ameriškimi helikopterji AH-64E Apache in 48 južnokorejskimi bojnimi letali FA-50. Na ukrajinskem bojišču se neuradno bori tudi več sto poljskih prostovoljcev. Rusija sicer trdi, da je v Ukrajini pod orožjem več tisoč Poljakov.