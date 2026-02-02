Poljska sodišča razveljavljajo ločitve zaradi spornih sodnikov

Nekateri poljski državljani, ki so bili prepričani, da so že leta ločeni, kot poroča Politico, po presoji sodišč pravno sploh nikoli niso prenehali biti poročeni.

Ta problem izhaja iz reform pravosodnega sistema, ki jih je med letoma 2015 in 2023 uvedla nacionalno-konzervativna vlada stranke PiS. Te reforme so omogočile imenovanje sodnikov, katerih legitimnost so kasneje izpodbijala tako domača sodišča kot institucije Evropske unije, saj naj bi ogrožale neodvisnost sodstva.