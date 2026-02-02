Poljska sodišča razveljavljajo ločitve zaradi spornih sodnikov

Nekateri poljski državljani, ki so bili prepričani, da so že leta ločeni, kot poroča Politico, po presoji sodišč pravno sploh nikoli niso prenehali biti poročeni.
Ta problem izhaja iz reform pravosodnega sistema, ki jih je med letoma 2015 in 2023 uvedla nacionalno-konzervativna vlada stranke PiS. Te reforme so omogočile imenovanje sodnikov, katerih legitimnost so kasneje izpodbijala tako domača sodišča kot institucije Evropske unije, saj naj bi ogrožale neodvisnost sodstva.
Po menjavi oblasti si vlada premierja Donalda Tuska prizadeva razgraditi sporni sistem. Pri tem pa se pojavljajo zapleti: nekatera sodišča so začela razglašati, da so odločitve, ki so jih sprejeli t. i. "novi sodniki", pravno neveljavne.
Ni jasno, koliko takšnih sodb obstaja po vsej Poljski, vendar je obseg velik, poroča Politico. Država beleži približno 57.000 ločitev na leto, o več deset tisoč rutinskih primerih, vključno z ločitvami, pa so najverjetneje odločali sodniki, imenovani v okviru spornega sistema.
