Protesti po skoraj popolni prepovedi splava: prerivanje in solzivec pred hišo Kaczynskega

Z napisi "kri imate na svojih oblačilih" in "sramota" se je nekaj sto predvsem mladih protestnikov zbralo pred stavbo ustavnega sodišča, nato pa so se sprehodili do prostorov vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (PiS) ter do hiše vodje stranke Jaroslawa Kaczynskega. Protestniki so med drugim pozivali vlado k odstopu. Nekateri so v rokah držali sveče, drugi pa napise z besedo "mučenje".

Policija je protestnikom poskušala preprečiti dostop do hiše Kaczynskega, sledilo je prerivanje med policisti in protestniki. Policija se je odzvala s solzivcem in fizično silo, medtem ko so protestniki metali kamenje in se skušali prebiti mimo policijskega kordona do hiše vladajočega politika v državi, poroča Euronews. Po uradnih podatkih policije je bilo pridržanih 15 ljudi. Trenutno je na Poljskem sicer prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.

Več protestov napovedujejo tudi v prihodnjih dneh.