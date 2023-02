Poljska Ukrajini 'pripravljena' poslati bojna letala, 'če bo koalicijo vodila ZDA'

Ukrajina potrebuje nova bojna letala in helikopterje, je že večkrat pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zaveznice so napadeni državi sicer v tem letu že obljubile dobavo tankov Abrams in Leopard, na prošnje po zračnih plovilih pa niso bile posebej odzivne. A kot napoveduje poljski premier, se to utegne spremeniti.

icon-expand Poljski premier Morawiecki FOTO: Profimedia "Poljska je pripravljena poslati letala Mig v Ukrajino, a le, če bodo širšo koalicijo za prenos letal v državo vodile ZDA," je v soboto dejal poljski premier Mateusz Morawiecki. Dobavo bojnih letal Mig naj bi podpiral tudi predsednik države. Premier je poudaril, da je Poljska pri dobavi migov lahko le del širše koalicije, na primer z ZDA kot voditeljico, povzema Politico. Ob tem 'obljuba' nekoliko spominja na nemško, ko je kancler Olaf Scholz Ukrajini leoparde obljubil le pod pogojem, da bo v državo vozila Abrams poslal tudi ameriški predsednik Joe Biden. Nemški kancler je sicer konec januarja dejal, da napadeni državi bojnih letal ne bo doniral. PREBERI ŠE Nemčija Ukrajini obljubila dodatne tanke Duda: Sodobna bojna letala bi Kijevu pomagala preprečiti rusko invazijo Le dan pred premierjevimi pripombami glede morebitne dobave bojnih letal Ukrajini je bil ideji v intervjuju za SkyNews naklonjen tudi predsednik Poljske Andrzej Duda. "V Ukrajino bi bilo treba pravočasno poslati sodobna bojna letala, ki bi Kijevu pomagala preprečiti rusko invazijo," je povedal, hkrati pa dodal, da bodo v prihodnosti Ukrajinci potrebovali tudi druga sodobna letala. "Vse, kar jim bo omogočalo premoč nad ruskimi oboroženimi silami, je trenutno dragoceno," je še dejal Duda. icon-expand Poljski MiG-29 FOTO: AP Ob tem je dejal, da bi najprej v napadeno državo poslali bojna letala MiG-29 iz sovjetskih časov, saj gre za model, s katerimi ukrajinski piloti zaradi redne uporabe že znajo leteti. Poljski predsednik je tudi izpostavil, da bi dodatna donacija bojnih letal zagotovila dodatno podporo Ukrajini, saj da bodo s tem lahko postavili protiutež bolj napredni ruski opremi. PREBERI ŠE Ukrajinci proti Rusom v sovjetskih helikopterjih, Wagner 'zelo blizu Bahmuta' Prejšnji teden je sicer Duda trdil nasprotno: da Poljska Ukrajini morda ne bo mogla dostaviti zahodnih bojnih letal, saj da jih ima manj kot 50.