Poljska vlada podprla prekinitev pravice do azila

Hkrati je ruskega predsednika Vladimirja Putina in beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožil, da migrante pošiljata na mejo s Poljsko, da bi destabilizirala EU. Kot poroča poljska tiskovna agencija PAP, je današnja seja vlade na to temo trajala od poldneva.

Do sprememb strategije so bile kritične številne človekoljubne organizacije, ki opozarjajo, da bi uresničitev predloga o prekinitvi pravice do prošnje za azil pomenila kršitev poljske ustave in mednarodnih pogodb.

Evropska komisija je v ponedeljek v odzivu sporočila, da so članice EU dolžne zagotavljati dostop do azilnih postopkov.