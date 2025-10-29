Svetli način
Tujina

Poljska vojska v mednarodnem zračnem prostoru prestregla Iljušina

Gdansk, 29. 10. 2025 13.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Poljske oborožene sile so danes sporočile, da so njihova bojna letala nad Baltskim morjem v torek prestregla rusko izvidniško letalo, potem ko so zaznali, da leti brez načrta leta in z izklopljenim transponderjem. Rusko letalo se je sicer nahajalo v mednarodnem zračnem prostoru.

Rusko letalo Iljušin IL-20 je v torek letelo v mednarodnem zračnem prostoru, ko sta ga prestregla dva poljska lovca MiG-29, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo operativno poveljstvo poljskih sil.

Pilota sta letalo po uspešni identifikaciji pospremila z območja severozahodno od poljskega mesteca Ustka ob Baltiku, rusko letalo tako ni kršilo zračnega prostora Poljske, so še dodali.

"V takih situacijah naša letala vzletijo z baze Malbork in so v zraku v nekaj minutah. Piloti vzdržujejo vizualni stik, da ruskim letalom pokažejo prisotnost," je za poljsko televizijo TVN24 povedal predstavnik vojske.

Poljska, ena od najbolj oboroženih članic EU in Nata, skupaj z zaveznicami v zadnjih mesecih spričo več incidentov z droni in groženj s strani Rusije krepi vojaško prisotnost na vzhodnem krilu Nata.

poljska letalo prestrezanje mig-29 iljušin
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kladivo
29. 10. 2025 14.28
Podpiram da se prepreci vdiranje v zracni prostor drzave ampak ne v mednarodniga drugic bo kdo drug naredil kontra in tako se vse sesuje
ODGOVORI
0 0
kladivo
29. 10. 2025 14.26
In kako pristojnost imajo poljaki v mednarodnem prostoru ce je mednarodni torej ocitno ni mednarodni al kako
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
29. 10. 2025 14.26
-1
Če se ne odzivajo...pa letajo v mednarodnem prostoru. Ima NATO pravico, da jih pospremi...in usmeri proti rusiji, da slučajno ne bi kam bližje zalutali
ODGOVORI
0 1
sabro4
29. 10. 2025 14.19
+0
beleeeeeeeee miše letijoooooooooo naokrogggggggg
ODGOVORI
1 1
BUONcaffee
29. 10. 2025 14.14
-5
NATO zopet ni reagiral po pravilih. Zakaj smo v NATO paktu?
ODGOVORI
0 5
Glavni_Baja
29. 10. 2025 14.19
+2
"smo" 🤣😅😂😆😆😂😅🤣
ODGOVORI
3 1
Zmaga Ukrajini
29. 10. 2025 14.24
-1
BUON,... povsem pravilno je reagiral - dva lovca sta ga pospremila stran. In to je to. Ko bi samo za meter prekršila zračni prostor katere od članic, pa bi morala imeti dovoljenje za njegovo sestrelitev. In to je to. Vohunski mosskovitski frčaplani nimajo kaj delat na Baltiku.
ODGOVORI
0 1
Glavni_Baja
29. 10. 2025 14.25
mama NEBUUULOZ 🤣😅😂😆😆😂😅🤣
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
29. 10. 2025 14.14
+2
Zrušit ga pa ne upajo hahah
ODGOVORI
3 1
4krogci
29. 10. 2025 14.11
+1
Mednarodni prostor….dost povedano!!!
ODGOVORI
5 4
Zmaga Ukrajini
29. 10. 2025 14.21
-2
Brez transponderja,.... dost povedano!!!
ODGOVORI
0 2
Bebo2
29. 10. 2025 14.03
-4
Če so brez transponderja in se ne odzivajo, jih mirno lahko sestrelijo, saj to pomeni da letijo skrito in torej uradno sploh ne obstajajo. Torej tudi nobene pritožbe ne more biti, saj ne morejo dokazati da je letalo sploh obstajalo.
ODGOVORI
5 9
matiam
29. 10. 2025 14.14
+0
Kaj si bolan?
ODGOVORI
3 3
Arzen
29. 10. 2025 14.00
-5
nad morjem bi ga dol ruknl, 1,2,3 in bi jih zmankalo
ODGOVORI
4 9
Glavni_Baja
29. 10. 2025 14.02
+2
treba je imeti 🥚🥚
ODGOVORI
4 2
bandit1
29. 10. 2025 13.55
+8
V mednarodnem zračnem prostoru?
ODGOVORI
9 1
Wolfman
29. 10. 2025 13.31
+7
Poljaki točno vedo, kaj si lahko privoščijo.
ODGOVORI
7 0
Zmaga Ukrajini
29. 10. 2025 13.20
-4
Kako prijazno od pilotov, da sta ga pospremila.
ODGOVORI
4 8
Glavni_Baja
29. 10. 2025 14.09
+0
🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 14.26
V MEDNARODNEM zračnem prostoru. Ketaminivc škodi.
ODGOVORI
0 0
