Poljska vojska v mednarodnem zračnem prostoru prestregla Iljušina

Rusko letalo Iljušin IL-20 je v torek letelo v mednarodnem zračnem prostoru, ko sta ga prestregla dva poljska lovca MiG-29, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo operativno poveljstvo poljskih sil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pilota sta letalo po uspešni identifikaciji pospremila z območja severozahodno od poljskega mesteca Ustka ob Baltiku, rusko letalo tako ni kršilo zračnega prostora Poljske, so še dodali.

"V takih situacijah naša letala vzletijo z baze Malbork in so v zraku v nekaj minutah. Piloti vzdržujejo vizualni stik, da ruskim letalom pokažejo prisotnost," je za poljsko televizijo TVN24 povedal predstavnik vojske.

Poljska, ena od najbolj oboroženih članic EU in Nata, skupaj z zaveznicami v zadnjih mesecih spričo več incidentov z droni in groženj s strani Rusije krepi vojaško prisotnost na vzhodnem krilu Nata.