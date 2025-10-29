Poljska vojska v mednarodnem zračnem prostoru prestregla Iljušina

Rusko letalo Iljušin IL-20 je v torek letelo v mednarodnem zračnem prostoru, ko sta ga prestregla dva poljska lovca MiG-29, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo operativno poveljstvo poljskih sil.
Pilota sta letalo po uspešni identifikaciji pospremila z območja severozahodno od poljskega mesteca Ustka ob Baltiku, rusko letalo tako ni kršilo zračnega prostora Poljske, so še dodali.
"V takih situacijah naša letala vzletijo z baze Malbork in so v zraku v nekaj minutah. Piloti vzdržujejo vizualni stik, da ruskim letalom pokažejo prisotnost," je za poljsko televizijo TVN24 povedal predstavnik vojske.
Poljska, ena od najbolj oboroženih članic EU in Nata, skupaj z zaveznicami v zadnjih mesecih spričo več incidentov z droni in groženj s strani Rusije krepi vojaško prisotnost na vzhodnem krilu Nata.
