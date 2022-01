Poljska začela z gradnjo novega zidu na meji z Belorusijo

"Posek dreves bo omejen na zahtevani minimum. Sam zid pa bo zgrajen ob mejni cesti," je dejala in dodala, da bodo izvajalci uporabljali le obstoječe ceste.

Poljski izvajalci so začeli z gradnjo nove, 353 milijonov evrov vredne, pregrade na meji z Belorusijo. Okoli pet metrov in pol visoka pregrada bo potekala vzdolž 186 kilometrov meje, kar predstavlja skoraj polovico celotne dolžine. Gradnja pregrade je bila sicer sprva napovedana že za drugo polovico decembra, a se je začetek nekoliko zavlekel. Dokončana naj bi bila junija.

Na tisoče migrantov, večinoma z Bližnjega vzhoda, je lani prečkalo ali poskušalo prečkati mejo med Belorusijo in Poljsko. Zahod je za to okrivil beloruski režim, češ da je spodbudil morebitne migrante, naj pridejo v Belorusijo z obljubo lahkega vstopa v Evropsko unijo.

Poljska je ob tem migrantsko krizo označila za "hibridni" napad Belorusije in njene glavne zaveznice Rusije, pri čemer se je sklicevala na vrsto vojskovanja z uporabo nevojaške taktike. Belorusija je to zanikala in Poljsko obtožila nečloveškega ravnanja z migranti.