Poljska zahteva odškodnino za škodo povzročeno v 2. svetovni vojni

Do podpisa prihaja na predvečer Raujevega srečanja v Varšavi z nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock , ki se bo udeležila varnostne konference. Poljska desničarska vlada namreč trdi, da Nemčija Poljski ni izplačala odškodnine v celoti zato so pripravili obsežno poročilo o škodi, ki jo ocenjujejo na okoli 1,3 milijarde evrov.

V času, ko je pozornost EU in celotnega sveta usmerjena na konflikt v Ukrajini, pa se na Poljskem znova prebuja vprašanje iz preteklosti. Ob 83. obletnici invazije nacistične Nemčije na Poljsko je Jarosaw Kaczyski , vodja poljske vladajoče desničarske stranke Zakon in pravičnost pozval Nemčijo, naj plača odškodnino. Poljski zunanji minister Zbigniew Rau je danes podpisal diplomatsko noto, katero bodo predali nemškemu zunanjemu ministrstvu.

Rau je dejal, da bo to vključevalo nemške reparacije ter reševanje vprašanja izropanih umetnin, arhivov in bančnih depozitov. Berlin bi po njegovem moral nemško družbo seznaniti s pravo sliko vojne in katastrofalnimi posledicami, ki jih je pustila na Poljskem.

eta 1953 so se takratni poljski komunistični vladarji odpovedali vsem zahtevkom po vojni odškodnini pod pritiskom Sovjetske zveze, ki je želela Vzhodno Nemčijo osvoboditi kakršnih koli obveznosti. Poljski vladajoči nacionalisti Zakon in pravičnost (PiS) pravijo, da je sporazum neveljaven, ker se Poljska ni mogla pogajati o pravičnem nadomestilu. Odkar je leta 2015 stranka PiS prevzela oblast, je ponovno obudila pozive k vojnim odškodninam in je promocijo poljske žrtve vojne postavila za osrednji del svojega poziva k nacionalizmu.