Poljska zavrnila novo skupino migrantov na meji z Belorusijo

Več tednov poskuša več tisoč beguncev in migrantov prestopiti iz Belorusije prek zunanje meje EU na Poljsko ali v baltske države. EU očita beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku, da je namerno v državo zvabil migrante in jih začel pošiljati proti zunanji meji EU v odgovor na sankcije proti beloruskemu režimu.

Iraško ministrstvo za zunanje zadeve je medtem sporočilo, da je iraška vlada doslej nekaj več kot 3500 migrantov z belorusko-poljske meje premestila nazaj v domovino. "Doslej je ministrstvo uspelo organizirati devet evakuacijskih letov iz Minska," je povedal predstavnik ministrstva Ahmed Al Šahaf.

Po njegovih besedah so doslej izdali 383 potnih listov migrantom, ki so izgubili dokumente v Belorusiji, Litvi, Latviji ali na Poljskem. "Iraška veleposlaništva v Moskvi in Varšavi še naprej podpirajo iraške državljane, ki so obtičali na meji in so se prostovoljno odločili za vrnitev," je dodal.