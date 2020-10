Protesti na Poljskem se nadaljujejo, napovedujejo blokado cest po državi

Protestniki so se tako v četrtek kot tudi petek v prestolnici zbrali tudi pred hišo vodje stranke Pravičnost in razvoj (PiS) Jaroslawa Kaczynskega.

Zbrali so se kljub strogim omejitvam zbiranja, ki so jih oblasti uvedle z namenom zajezitve novega koronavirusa. Med drugim je zbiranje omejeno na pet oseb.

V več mestih na Poljskem je tudi v soboto protestiralo več tisoč oseb, predvsem mladih. Nekateri protestniki so vzklikali "Svoboda, enakost, pravice žensk", nosili pa so tudi transparente z gesli, kot je "vojna proti ženskam".

Prav ta izjemno konservativna stranka se je na ustavno sodišče obrnila z zahtevo za spremembo zakonodaje. Obenem pa so imenovali tudi veliko večino ustavnih sodnikov, poteza, ki je mnogo prahu dvignila tudi v Bruslju, od koder so v petek prav tako sporočili, da skrbi Komisije o neodvisnosti in legitimnosti poljskega ustavnega sodišča še niso bile odpravljene. A da pristojnosti glede pravice do splava EU nima.