ESČP suspendirani poljski odvetnici prisodil 15.000 evrov odškodnine

Sedem sodnikov ESČP, med njimi tudi Poljak, se je strinjalo, da disciplinski senat ni "razsodišče, ustanovljeno z zakonom" , in da je bila posledično odvetnici kratena pravica do poštenega sojenja. Zato je sodišče Poljski naložilo, da odvetnici Reczkowicz plača odškodnino v višini 15.000 evrov.

Najnovejša razsodba ESČP zadeva disciplinski senat vrhovnega sodišča Poljske, v katerega sodnike po sporni prenovi pravosodnega sistema imenuje predsednik. Kritiki pravosodne reforme, ki jo je uveljavila vladajoča populistična stranka Zakon in pravičnost (PiS), menijo, da ta spodkopava neodvisnost sodstva in načela EU o pravni državi.

Poljska reforma jezi Bruselj

Reforma poljskega pravosodja je jabolko spora tudi med Varšavo in Evropsko unijo. Poljska vlada odločno zavrača vse kritike in ob tem EU obtožuje vmešavanja. Kot trdi poljska vlada, so reforme potrebne za boj proti korupciji in za to, da v sodstvu opravijo z zapuščino iz časov komunizma.

Napetosti so dosegle višek ta mesec. Poljsko ustavno sodišče je 14. julija najprej razsodilo, da začasni ukrepi Sodišča Evropske unije glede poljskih pravosodnih reform niso v skladu s poljsko ustavo.

Dan kasneje je Sodišče EU odločilo, da reforma, ki zadeva disciplinske postopke proti sodnikom na Poljskem, ni skladna s pravom Unije. Evropska komisija je nato 20. julija Varšavi sporočila, da ima mesec dni časa, da pojasni, kako bo spoštovala sodbo Sodišča EU o sistemu za discipliniranje sodnikov vrhovnega sodišča na Poljskem, sicer ji grozi finančna kazen.