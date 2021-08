Poljska roka sprave? Premier vendarle razmišlja o 'nekakšnem dogovoru' z EU

Njegove izjave so sledile podobnim komentarjem poljskega predsednika Andrzeja Dude, zato je videti, da se ostra retorika vendarle počasi mehča.

Bruselj in Varšava sta namreč že dalj časa na okopih zaradi reform na področju pravosodja, ki jih izvaja desna poljska vlada – odkar je leta 2015 prišla na oblast, se je spreminjanja pravosodnega sistema lotila na način, ki je vladajoči stranki namenil večje pristojnosti na sodiščih in pri imenovanju sodnikov. Omenjene spremembe so naletele na številne kritike in tudi opozorila EU, ki je reforme poljskega pravosodja označila za nedemokratične in zagrozila s sankcijami.

Poljska vlada je vse kritike odločno zavrnila in ob tem EU obtožila vmešavanja. Šlo je celo tako daleč, da so se pojavila že svarila o izstopu države iz EU.