Poljsko ustavno sodišče nacionalno pravo postavilo pred evropskega

Bruselj in Varšava sta namreč že dalj časa na okopih zaradi reform na področju pravosodja, ki jih izvaja desna poljska vlada – odkar je leta 2015 prišla na oblast, se je spreminjanja pravosodnega sistema lotila na način, ki je vladajoči stranki namenil večje pristojnosti na sodiščih in pri imenovanju sodnikov. Omenjene spremembe so naletele na številne kritike in tudi opozorila EU, ki je reforme poljskega pravosodja označila za nedemokratične in zagrozila s sankcijami.

Poljska vlada je vse kritike odločno zavrnila in ob tem EU obtožila vmešavanja. Šlo je celo tako daleč, da so se pojavila že svarila o izstopu države iz EU. Ta so po današnji odločitvi ustavnega sodišča spet glasnejša.

"Težko je verjeti poljskim oblastem, ko trdijo, da ne želijo končati članstva v EU. Njihove poteze gredo v drugi smeri. Dovolj je. Poljska vlada je izgubila kredibilnost, to je napad na EU v celoti," je bil oster Jeroen Lenaers, predstavnik politične skupine EPP za področje prava. Obregnil se je ob to, da je vključitev sodišča zahteval prav premier. Očita, da se z odločitvijo, da nekatere evropske določbe niso v skladu s poljsko ustavo, tlakuje pot k 'polexitu'. Prepričan je, da Evropa ne sme stati križem rok: "Naš denar ne more financirati vlad, ki se norčujejo iz naših skupno dogovorjenih pravil. Posledice morajo biti in Evropska komisija bi morala takoj uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da ne bi sponzorirala avtokratov v Varšavi," poudarja.